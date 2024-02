( The Associated Press )

Sylvester Stallone, quien logró posicionarse como una de las mayores estrellas del cine de acción tras el éxito de Rocky (1976), escrita y protagonizada por él, se expresó sumamente triste tras confirmase el deceso de Carl Weathers, quien encarnó su contrafigura en las primeras dos entregas de la saga, el fanfarrón y presumido campeón de peso completo Apollo Creed, y quien fue parte esencial en las próximas dos secuelas de la saga.

A través de su cuenta de Instagram, el también protagonista de la franquicia de Rambo, aseguró que Weathers fue muy importante en su carrera. “Mi vida cambió para lo mejor y por siempre el día que conocí a Carl Weathers. Es un día muy triste para mí. Weathers fue parte esencial de mi vida. Cuando lo vi por primera vez, vi grandeza. Nunca habríamos podido lograr lo que hicimos con Rocky sin él”, reseñó el diario colombiano El Tiempo.

Además, destacó su inteligencia, voz, generosidad y, según él, lo más importante, su corazón: “Fue mágico. Fui afortunado de ser parte de su vida”, manifestó Stallone, de 77 años.

Aunque no se revelaron las causas del deceso, la familia del exfutbolista de la NFL informó que Weathers, de 76 años, durmió el jueves mientras dormía. A lo largo de su carrera, Weathers tuvo roles importantes en una variedad de producciones de cine y televisión, que abarcaron los géneros de la acción, comedia y ciencia ficción entre otros. Además de haber participado en las primeras cuatro entregas de ‘Rocky’, Weathers coprotagonizó ‘Predator’, junto a un Arnold Schwarzenegger, quien se hallaba en pleno ascenso meteórico.

También le dio vida al duro sargento Jericho Jackson de la policía de Detroit en la película ‘Action Jackson’. Otros títulos en su resumé lo son la comedia ‘Happy Gilmore’, junto a Adam Sandler y ‘Toy Story 4′, donde le dio voz a ‘Combat Carl’, entre otras.

En la pantalla chica también tuvo participaciones en “Good Times”, “The Six Million Dollar Man”, “In the Heat of the Night” y “Starsky & Hutch”. Logró un papel protagónico en “Street Justice”, una serie de acción policíaca y artes marciales que se extendió por dos temporadas, Se destacó en Arrested Development y más recientemente en The Mandalorian. Tras bambalinas llegó a sentarse ocasionalmente en la silla de director en series como Silk Stalking, Renegade y The Mandalorian.