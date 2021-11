A casi 40 años desde su estreno original, el actor Sylvester Stallone se arrepintió del desenlace fatal del personaje Apollo Creed en la película “Rocky IV”.

Opinó que el personaje tenía mucho más que ofrecer, según especificó en el documental que acompaña la nueva versión del filme que incluye 42 minutos inéditos de la película.

“Nunca debí matarlo. Fue una tontería. Pensé que necesitaba ese tipo de trampolín para proyectar el drama hacia adelante a una poderosa velocidad”, confesó el actor. “(Si hubiera sobrevivido), habríamos visto un lado diferente de Apollo. Él podría haberse abierto a todas estas otras cosas de las que ni siquiera sabíamos, porque ahora estaría en una silla de ruedas y hubiera sido una especie de figura paterna, mentor, hermano. Hubiera sido realmente genial”, agregó.

Sin embargo, el actor reconoció que, si no fuera por esa decisión, no hubiera sido posible la creación de películas de la franquicia como Creed o Creed II, cuyo personaje principal es Adonis Johnson, un hijo extramatrimonial del campeón mundial de boxeo, que busca abrirse su camino en el boxeo atravesado por la muerte de su padre. La “versión del director” de “Rocky IV”, que rebautizó Rocky vs Drago, dura 93 minutos.

En otro fragmento del documental, Stallone reveló una historia desconocida sobre la ciclópea pelea que protagoniza con Ivan Drago, personaje interpretado por Dolph Lundgren: “Lo primero que filmamos fue mi entrada, la de Lundgren y las presentaciones, y luego me lesioné mucho durante la pelea, y tuve que ser trasladado a cuidados intensivos a California desde Canadá”.

“Lundgren me pulverizó. Y no lo sentí en ese momento, pero más tarde esa noche mi corazón comenzó a hincharse. Mi presión arterial subió a 260 e iba a estar hablando con los ángeles. Lo siguiente que sé es que estoy en un vuelo de emergencia a baja altitud. Estoy en cuidados intensivos rodeada de monjas y, después de eso, tuve que regresar y terminar la pelea”, rememoró.

En Creed II, la última película de la franquicia que cuenta la historia de Rocky el hijo de Creed se enfrenta a Viktor Drago, el hijo de Ivan. A partir del éxito de la historia de Adonis, que le valió a Stallone la nominación al Premio Oscar al mejor actor secundario por la primera de las películas, ya está en proceso de producción la tercera película de Creed.

Sin embargo, el personaje de Rocky no formará parte de la historia.

“Aunque se me rompe mi corazón, lamentablemente todas las cosas deben pasar y terminar”, confesó el actor en un vídeo que publico en su cuenta de Instagram en 2018 cuando despidió, definitivamente, a su icónico personaje. “Los amo a todos ustedes, que son amables y generosos y, la cosa más maravillosa de todas, Rocky nunca morirá ya que vive con ustedes”, dijo en aquel entonces.