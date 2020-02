“Pienso que no era el momento, que Dios quiere que yo esté un tiempo más en esta tierra porque era para haberme desnucado”.

La reportera Sylvia Gómez se recupera de una caída que sufrió el jueves de la semana pasada cuando salía de una cita médica en un hospital de San Juan.

“Yo iba a consultarme con un especialista en la espalda”, recordó la periodista de Telenoticias, quien estaba acompañada de su esposo. “El elevador está dañado. Tenía que subir, pienso que es el equivalente a dos pisos. Son unas escaleras bien extrañas”, describió. “Subí en la medida posible. Pero no subo escaleras porque yo me recuperé de una operación que tuve el año pasado y las escaleras yo las evito”.

El percance ocurrió al salir de la consulta médica.

“Empecé a bajar las escaleras. Mi esposo me estaba cargando la cartera, el bulto. Yo no llevaba nada”, dijo. “Iba bajando las escaleras de lado, agarrándome del pasamanos, con las dos manos, porque las escaleras son bien estrechas y empinadas, y ya cuando estaba llegando al descanso, que no era el final porque todavía quedaban como ocho o diez escalones más en otro set de escaleras, pues me fui, me caí. Me destrocé el tobillo derecho, me quedó doblado hacia donde mí”, narró la comunicadora, quien reveló que la lesión le requirió una cirugía en la que le colocaron una placa y nueve tornillos.

“Al caer así, di para atrás. Me di en la cabeza contra una pared, y después contra una vareta de metal que había en el piso”, compartió. “Me cogieron puntos, pero por el momento parecería que no tuve daños en la cabeza”, aclaró, y confesó que el sangrado de la herida fue una de las impresiones más fuertes para ella durante el suceso.

“De más está decir que mi esposo también se afectó enormemente. Me dijo que pensó que me iba a morir”, lamentó.

La reportera estuvo hospitalizada cinco días. Adaptarse a su reposo en la casa ha sido uno de los procesos más difíciles.

“Me espera un proceso largo y doloroso de la recuperación de ese pie, y las terapias y todo, porque eso es lento”, explicó. “No puedo ponerle peso a ese pie operado. Estoy presa, como quien dice, en mi casa, en mi cama, levantándome a lo imprescindible”.

Sanar demorará un largo tiempo, mencionó. “Estamos hablando de dos, quizás tres meses. Va a depender de los terapistas, del esfuerzo que yo le ponga, y de Dios”, destacó Sylvia Gómez, quien dijo que “estoy mentalizada a poner el máximo de mi parte”.

A su vez, su regreso al noticiario de Telemundo tardará. “Para mí es una situación difícil porque yo soy una persona activa, bien eléctrica. Me gusta trabajar y estar haciendo cosas, y ahora estoy aquí (en la casa) presa, entre cuatro paredes por un período largo de tiempo”, confesó la comunicadora, quien resaltó el apoyo de su pareja durante este proceso.

“Tengo a mi santo esposo (Roberto), que gracias a Dios, me premió en esta vida con el mejor compañero que una mujer pudiera tener”, valoró. “Él me está cuidando. Me está atendiendo, pero estoy pensando que voy a traer una enfermera o cuidadora porque es muy fuerte para una persona”, observó. “No se atreve a salir para no dejarme sola, buscando alguien que me acompañe en lo que él sale”.