La periodista de Wapa, Sylvia Verónica Camacho, ya no será ancla de la edición de fin de semana de NotiCentro, posición que ocupó por los pasados cuatro años.

No obstante, continuará como reportera del canal 4 en un nuevo horario, de lunes a viernes.

“Como la vida se trata de ciclos… Hoy concluyo mis funciones como “Ancla” de NotiCentro Fin de Semana tras 4 años compartiendo con ustedes todos los sábados y domingos, tanto en las tardes como en las noches. Una etapa maravillosa que tuve el honor de compartir con dos “grandes” de las comunicaciones, mi amigo y hermano @julioriverasaniel y mi amigo y mentor @gomezmartinezfelipe a ellos se les sumó un extraordinario grupo de trabajo, que se fue transformando con el pasar de los años”, manifestó la comunicadora a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Hoy domingo 20 de agosto, le digo adiós a un espacio que me acogió con los brazos abiertos y me permitió entrar a cada uno de los hogares de las familias puertorriqueñas, presentarme ante ustedes tal y como soy, no solo a través de la narrativa de una historia, sino como presentadora de un noticiario, siempre apostando y aspirando a la calidad, la credibilidad, la confianza y un buen contenido”, comentó.

“Haber sido presentadora de un informativo, no es poca monta! Se trata de un orgullo y un honor… no solo por tener la gran responsabilidad de informar, sino porque uno se vuelve la hija, la sobrina y hasta la nieta de esas personas que conectan a través de la pantalla. Gracias por el amor, el cariño, el apoyo, las bendiciones (incluso por haber querido mucho a mi querida abuela Cuca como parte de mi testimonio de mi vida)”.

“Seguimos de reportera de lunes a viernes en un nuevo horario”, concluyó.