!Ya son menos!

Taishmara Rivera y Andrea Rivera se convirtieron esta noche en los nuevos concursantes en decir adiós a la séptima edición de “Objetivo Fama”.

Los concursantes no lograron conseguir los votos suficientes de la fanaticada para continuar en la etapa semifinal del “reality show” de Telemundo, y ocupar los 10 espacios que restan de la competencia.

“Me llevo el aprendizaje de cada uno de mis choaches, el crecimiento vocal, el crecimiento mío, como persona. A nivel interpretativo, ¡aprendí mucho!“, sostuvo la concursante, quien interpretó el tema ”No me enseñaste" de Thalía antes de partir.

Taishmara se convirtió en la novena eliminada de la competencia musical de Telemundo. ( Suministrada/Will Omar )

Mientras tanto, Andrea Rivera, quien recibió halagos por su interpretación de “Burbujas de Amor” de Juan Luis Guerra, fue la otra participante que se despidió de la competencia.

“Sé que tengo algo bien claro, cuando salsa de aquí, voy a trabajar el triple de duro. Voy a hacer música, voy a seguir con mi carrera, no voy a parar hasta llegar a mis sueños grandes”, sostuvo la puertorriqueña.

Andrea se convirtió en la décima participante en salir del "reality show". ( Suministrada/Will Omar )

El puertorriqueño Kevin Dalí logró ser el décimo concursante en quedarse para la semifinal, recibiendo los fuertes aplausos presente en el Bellas Artes de Caguas, así como la sorpresa de sus competidores.

Kevin Dalí se une nuevamente a los participantes Cristian Diana, Vicky Carbonell, Gustavo Muñoz, Ariana Babilonia, Noelyz Vázquez, Sheila Miranda, Dionicio Matos, Yancy Abril y Miguel Ángel Díaz, quienes continúan en busca de uno de los cuatro espacios para la Gran Final, que se llevará a cabo el próximo domingo, 2 de noviembre, y alzarse con el gran premio de $50,000 y un contrato discográfico.

Puedes apoyar a tu participante favorito con tu voto a través de la página web de Objetivo Fama. Las votaciones estarán abiertas al público hasta el jueves, a las 7:00 de la noche.