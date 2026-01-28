La animadora y actriz puertorriqueña Tania Mamery formará parte del elenco de la película internacional “Buenos amigos”, bajo la dirección del cineasta Dwight Gregorich. El rodaje se llevará a cabo en Ecuador durante el mes de febrero.

Mamery, hija del recordado productor Topy Mamery, será la única actriz puertorriqueña en esta producción, la cual contará con distribución en cines de Latinoamérica y plataformas digitales, según detalla el comunicado de prensa. La actriz obtuvo el papel de “Fernanda” tras destacarse “en un riguroso proceso de audiciones en el que participaron cientos de actrices”, agrega el escrito.

Sobre esta nueva oportunidad en su carrera, Mamery expresó: “Cuando me informaron que había obtenido el papel, brinqué de emoción. Este proyecto me permite seguir creciendo como actriz junto a profesionales de alto nivel.”

Residente en Puerto Rico, Tania Mamery ha sido nominada a los Emmy de la televisión de Estados Unidos por su participación en la serie “The Bay”.

Al hablar sobre sus próximos pasos profesionales, señaló: “He tenido la oportunidad de trabajar tanto en el mercado estadounidense como en el hispano, y ahora uno de mis mayores deseos es participar en una película puertorriqueña. Para mí es fundamental apoyar y formar parte del cine y la televisión de mi isla”.