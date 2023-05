La presentadora y actriz puertorriqueña Tania Mamery está nominada para los prestigiosos Premios de la Televisión y las Artes, los Premios Emmy.

Tania, hija del fenecido productor Topy Mamery, participó como actriz y productora de la séptima temporada de la exitosa serie estadounidense The Bay, que fue filmada entre Puerto Rico y California. En el elenco local que participaron en la serie, aparte de Mamery, se encuentran: Draco Rosa, Christian Pagán y Luisito Vigoreoux.

La serie The Bay ha ganado 23 premios Emmy y este año compite también como Outstanding Daytime Drama Series, Outstanding Writing Team for a Daytime Drama Series y Outstanding Directing Team for a Daytime Drama Series.

Los Premios Emmy serán trasmitidos el 16 de junio por la cadena CBS en Estados Unidos y Puerto Rico.

La actriz comentó que el director de la serie, Gregory Martin, la llamó directamente para darle la buena noticia de que como parte del equipo de producción, estaba nominada a los Premios Emmy,

“Me puse a brincar y gritar de la emoción, no podía creerlo. Jamás pensé ser nominada a tan importante premiación. Estoy viviendo un sueño que jamás pensé sería posible. Me siento bendecida y agradecida por todos los que me han dado la oportunidad y han creído en mi potencial. No les fallaré y seguiré trabajando fuerte porque soy testigo que los sueños por mas locos que sean si se lucha pueden ser posibles”, comentó Mamery mediante declaraciones escritas.

La también presentadora adelantó que viajará a Los Ángeles para estar en la alfombra y en la premiación.

Tania Mamery sigue al frente de su segmento “Nos Fuimos Pa’ con Tania Mamery” los martes en El Reguero por la 94.