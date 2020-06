El mundo del entretenimiento lo conoció desde pequeña de la mano de su padre, Carlos “Topy” Mamery. De quien considera su gran maestro adquirió conocimientos que la llevaron a formar la agencia de talento TMT Agency hace ocho años. Y sin que se tratara de un anhelo había ilusionado, desde el 15 de abril estrenó formalmente su espacio de entrevistas Instagram Live! explorando el rol de presentadora.

La experiencia la ha convencido de que se trata de una labor que quiere realizar por largo tiempo.

“Descubrí esta faceta nueva, que no sabía que me gustaba tanto, porque antes estaba un poco detrás de cámara con mi agencia de talento y en esta cuarentena lo descubrí”, reveló sobre el espacio que presenta tres veces en semana en la red social y que luego comparte a través de su canal de YouTube.

“Salió bastante informal y descubrí que me gusta y me la paso bien”, añadió respecto a la experiencia que probó por primera vez en otro plan con la coreógrafa y actriz ecuatoriana Karen Montero el pasado 24 de marzo.

Poner en práctica el aprendizaje que adquirió de su papá ha sido inevitable. Anhelar escuchar sus impresiones, también. “Es el feedback que más me hubiera gustado tener, me falta siempre”, confesó respecto al productor, quien falleció en 2014 tras sufrir un infarto masivo.

“He aplicado todo. Yo de papi he aprendido todo. Las personas que me conocen saben lo apegada que yo siempre he sido a papi, desde chiquita siempre estaba con él en la oficina, tratando de absorber y aprender un poquito de todo”, reveló con nostalgia. “Así fue como entré en lo de la agencia de talento que tengo. Aprendí un poquito viéndolo a él hacer tantas cosas”.

Como parte del conocimiento tiene bien presente uno que considera relevante para sobresalir.

“Papi era bien él, no tenía nada planeado, era lo que se le ocurriera en el momento y él creía mucho en eso, en pasarla bien y estar en el momento, y creo que eso es algo que he tratado de aplicar, además de muchas cosas que he aprendido de él”, afirmó convencida. “Me hubiera encantando compartir todo esto con él, pero lo conozco tanto que sé exactamente lo que hubiese dicho y lo feliz que estuviese ahora mismo”.

Complacida con el apoyo

Las presentaciones de Instagram Live! suelen contar una duración de cerca de una hora. Entre los invitados con los que ha contado se incluyen los animadores Julián Gil, Jaime Mayol y Alejandra Espinoza, además del artista urbano Vico C. Su tía Grisel Mamery también le ha tendido la mano en esta propuesta que pretende brindar un momento para conocer más sobre la vida del invitado.

“Hemos estado superjuntas, especialmente en el momento que hicimos lo de Borinquen Preciosa, que lo hicimos mi tío Tito, Grisel y yo”, resaltó con orgullo sobre la iniciativa que publicó el mes pasado y que recoge la interpretación de artistas, deportistas y comunicadores para el clásico tema Preciosa, de Rafael Hernández.

“Ella fue una de mis invitadas”, marcó con orgullo. “Siempre me ha apoyado un montón. Me dice ‘tienes que seguir en esto’, y me ha dado muchas fuerzas para continuar. Ha sido un motor”. Tania adelantó que los planes de seguir en su espacio de entretenimiento se mantienen firmes.

“Gracias a Dios he tenido un superbuén feedback de la gente”, destacó con una amplia sonrisa. “La gente me escribe después de cada entrevista cosas tan bonitas que yo creo que eso mismo es lo que me motiva a decir ‘tengo que seguir haciendo esto’ ”, reflexionó la presentadora, quien anunció que el dúo venezolano Mau y Ricky y el salsero puertorriqueño Jerry Rivera figuran entre sus próximos invitados. “Estoy abierta a las oportunidades, a seguir con esto que me encanta. Me lo disfruto, la paso bien y a ver qué pasa”.