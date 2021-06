La periodista Tatiana Ortiz proyecta una nueva etapa profesional de más contacto con las noticias de actualidad y con las necesidades de la gente, sin perder el instinto de fiscalización que nutrió en los últimos años. Con esa perspectiva se muda desde Telemundo hacia el noticiario por estrenar en el renovado TeleOnce.

“Mi base siempre será el periodismo de fiscalización y eso es algo en lo que me he destacado, así que no quiero perder esa fiscalización que me distingue, que no todo periodista tiene esa base que la obtuve en Rayos X y partiendo de ahí, quiero continuar con ese trabajo de fiscalización, pero a eso quiero sumarle, el día a día, el vivir de los puertorriqueños, ser un poco la voz de esas personas que lo necesitan”, dijo esta mañana en entrevista telefónica con Primera Hora.

Compartió que llevaba un tiempo con el deseo de experimentar nuevas oportunidades profesionales. “Pero llegó en un momento dado en que jamás pensé. Esto fue un proceso de varias semanas, no fue una decisión así de fácil de tomar, pero feliz. Estoy muy feliz de esta oportunidad, de sumarme a este equipo de grandes periodistas, que ví desde pequeña”.

Ortiz, de 29 años, se inició como estudiante practicante en “Telenoticias” (Telemundo), y luego permaneció en el noticiario por contrato cubriendo distintos roles, hasta que hacer cerca de seis años se integró como reportera y productora del programa “Jay y sus Rayos X”.

“Parte de lo que abonó a que tomara la determinación de irme para Teleonce fue la visión que tienen para este proyecto, lo que quieren hacer, lo que me plantearon en las conversaciones y creo que va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla en los noticiarios locales. Ellos apuestan a eso, apuestan a la experiencia y yo le voy a dar ese toque de la persona más joven, que también tiene experiencia en la fiscalización, o sea que todo va en una dirección chévere”.

Dijo que fue el analista Jay Fonseca el primero en enterarse de su negociación con TeleOnce, y este se convirtió en una aliado en el proceso. De paso descartó que hubiese animosidad entre ellos luego de la situación que se dio en pantalla, cuando él la interrumpió en medio de su intervención.

“Jay y yo somos amigos. De hecho, él fue la primera persona que se enteró de lo que me habían ofrecido, así de importante es él para mí y estuvo conmigo en este proceso, aconsejándome y guiándome”, expresó. La noticia igualmente impactó a sus otros ahora exjefes, José Cancela, presidente de Telemundo, Dialma Santiago, directora de “Telenoticias”, y Tony Mojena, productor ejecutivo de “Jay y sus rayos x”.

Ortiz firmó ayer con TeleOnce, ocasión en que coincidió con su colega periodista Nuria Sebazco y así ambas descubrieron que volverían a trabajar juntas. “Lo de Nuria fue una sorpresa, porque cuando nos dicen para firmar, yo voy al canal, pues voy a firmar, me escolta un guardia a la oficina que era y cuando abren la puerta me topo con Nuria, que estaba allí. Empezamos a gritar las dos, nos abrazamos y empezamos a llorar, porque Nuria es mi amiga, una persona con la que tengo totalmente confianza, y ella me ha ayudado, me ha cuidado, me ha aconsejado en el transcurso y pues verla allí sentada, fue bien emocionante”.

Las dos fueron acogidas de inmediato por el personal que se encontraba en la estación y alcanzó a verlas.