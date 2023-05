Con la película Pies en la arena, del cineasta puertorriqueño Gustavo Ramos Perales, dará inició la programación de cine en el Teatro Paradise en Río Piedras. Será una programación basada en “producciones culturales en torno al cine”, según lo informó el director artístico Ricardo Cobián.

La fecha del evento será el miércoles, 31 de mayo, a las 7:00 pm., e incluirá, a modo de introducción, el estreno del corto (10m) El amor en tiempos de coronavirus, del cineasta puertorriqueño José Artemio Torres. El evento cerrará con un conversatorio compuesto por el doctor Carlos Severino, el realizador de la película, la protagonista Judith Rodríguez y representantes de las distintas entidades comunitarias que se han unido para auspiciar este esfuerzo.

Pies en la arena aborda el tema de los inmigrantes indocumentados, de ahí la metáfora de las huellas en la arena abandonadas. Retrata el drama de “Toña” (Judith Rodríguez), “una mujer dominicana que escapa de su país en yola a Puerto Rico para dejar atrás una relación de maltrato”. La película explora el dolor del abandono, de lo que dejan atrás: familia, patria, comunidad. La angustia de escapar de su país a riesgo de su propia vida, sabiendo que le espera la supervivencia y la incertidumbre de rehacer una vida nueva. La trama se entrecruza con “Gregorio/Julio Mendoza” (Eduardo Martínez Criado), un inmigrante ilegal cubano, en la que surge una historia de amor por necesidad. La desesperación y la fragilidad los unieron en la complicidad de la ilegalidad. Caminos que por suerte pudieron enderezar legalmente su futuro.

Los temas a dialogarse girarán en torno a esas premisas y a la realización de las películas. La película, salvo las escenas en el mar, fue filmada en Río Piedras.

Fusionan empeño con el Fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras, el Consulado General de la República Dominicana en San Juan, La Casa Dominicana de Puerto Rico, el Centro de la Mujer Dominicana, La Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, El Centro de Acción Urbana y Empresarial de Río Piedras (CAUSE, UPRRP), La Sociedad Fraterna de Misericordia y SFM Charities, Fundación Nacional para la Cultura Popular, National Endowment for the Arts, Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“Este evento inicia la programación de las actividades especiales de cine en el teatro Paradise. Una estructura vieja que se hace nueva, en su belleza cruda y sus hermosas ruinas bajo las estrellas”, manifestó Cobián.

El Teatro Paradise ha sido sede de actividades teatrales, happenings, conciertos, y otros eventos, con un rotundo éxito.

La entrada es libre.