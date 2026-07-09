El especial “El Baúl de Luis Raúl”, que no pudo transmitirse el pasado viernes por Telemundo debido a la prolongación del partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial de Fútbol, se emitirá el domingo 19 de julio a las 7:00 p.m.

La producción presenta entrevistas exclusivas con personas que compartieron distintas etapas de la vida del reconocido comediante. A través de sus testimonios salen a la luz anécdotas, confesiones y secretos que permanecieron guardados durante décadas.

Además, el especial revela la historia detrás de los personajes más emblemáticos de Luis Raúl, exhibe sus vestuarios originales, explora el origen de algunos de sus sketches más recordados y muestra momentos íntimos tras bastidores de sus espectáculos. También incluye una colección de recuerdos y sorpresas que el artista conservó durante años.

El domingo 19 de julio, los televidentes tendrán la oportunidad de abrir este baúl y descubrir una faceta poco conocida de la vida y el legado de uno de los comediantes más queridos de Puerto Rico.