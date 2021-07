La programación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por Telemundo y Punto Dos incluirá 21 horas diarias, informó hoy la gerencia de la estación.

La transmisión y cobertura en vivo será complementada con eventos grabados y resúmenes de lo que acontece en Tokio 2020, muy en especial donde participa nuestra delegación boricua.

La transmisión olímpica comenzará este viernes, 23 de julio a partir de las 7:00 a.m. con una Edición Especial de Hoy Día Puerto Rico donde se presenta, en vivo, la Ceremonia de Apertura Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Telemundo y Punto Dos ofrecerán la cobertura de las competencias olímpicas durante la noche. La programación especial quedará como sigue:

En Punto Dos la transmisión en vivo será de 9:00 p.m. a 9:00 a.m. de lunes a domingo. Telemundo se unirá a la transmisión de 12:00 a.m. a 9:00 a.m. de lunes a domingo.

Programación especial nocturna: Cada noche, la cobertura presentará distintos deportes que serán analizados por expertos y profesionales en cada disciplina. La conducción desde los estudios en Telemundo Puerto Rico estará a cargo de Natalia Meléndez, Héctor Vázquez Muñíz y Jaime Rullán. La cobertura desde Tokio estará a cargo del reportero deportivo Ricardo Torres, el fotoperiodista Edgar López, el editor Saúl Negrón y el productor Santiago Santos.

Programación especial diurna: Durante el día, Punto Dos se une de 9:00am a 3:00pm a la CadenaTelemundo en un programa especial que ofrecerá a los televidentes una mezcla de competencias, los momentos destacados del día, lo último en las noticias, actualizaciones y un análisis en torno a los Juegos. A las 6:00 p.m. se transmitirá lo mejor de Tokio 2020 dándole énfasis a la delegación Boricua.

“Nos llena de mucho orgullo poder ser el medio por el cual Puerto Rico podrá ver a nuestros atletas brillar. Telenoticias ha destacado un excelente equipo en Tokio, listo para presentar al País no sólo las competencias sino todas las incidencias y las primeras entrevistas de nuestra delegación boricua. Presentaremos también reportajes especiales de los lugares de interés y culturales de Tokio”, mencionó por escrito Dialma Santiago, Vicepresidenta de Noticias de Telemundo.