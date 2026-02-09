Los “Premios Influencers” se transmitirán, en vivo, el domingo 1 de marzo a partir de las 7:00 pm por Telemundo Puerto Rico, anunció hoy el canal.

La noche de los premios iniciará con una alfombra roja a las 7:00pm con Jackie Fontanez y El JD como maestros de ceremonia y luego la Gala de Premiación a las 8:00 pm presentada por Alexandra Fuentes y Alex DJ.

Los Premios Influencers entra en la etapa final de su edición 2026, activando el momento más decisivo de la plataforma: la Votación Top 5 en cada una de las categorías.

“Premios Influencers 360°" nace para abrir caminos reales al talento digital y llevarlo a nuevas pantallas como la televisión y el cine. Hoy, pantallas como la de Telemundo nos abren las puertas y se unen a este movimiento para seguir impulsando una influencia con propósito e impacto cultural positivo”, expresó mediante declaraciones escritas Erika Beatriz Ramón, creadora y productora ejecutiva de Premios Influencers 360°.

En esta edición, el talento digital será celebrado a través de una experiencia multiplataforma. Premios Influencers 360° (PI360°) reafirma su carácter participativo, invitando al público a votar, sintonizar e interactuar, mientras la premiación se expande más allá de las redes para conectar con la audiencia en televisión y streaming.

Con Telemundo Puerto Rico como canal oficial y casa de Premios Influencers 360°, la Gala de Premiación será transmitida por televisión y “streaming”, consolidando una alianza estratégica que amplifica el alcance y la relevancia cultural del evento. La producción de los premios estará a cargo de Adolfo Ontiveros y Telemanía Producciones.

“En Telemundo Puerto Rico le damos la bienvenida a los Premios Influencers a nuestra casa. Reconocemos que compartimos el mismo ADN que los influencers: todos somos creadores de contenido para distintas plataformas. Es momento de unirnos y amplificar los mensajes que informan, empoderan y educan a nuestras audiencias”, sostuvo por su parte Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.