TeleOnce sigue sumando programación especial para la audiencia puertorriqueña en Navidad, por lo que llega con una cartelera que incluye populares películas idóneas para la época festiva “Amor en Navidad”, protagonizadas por famosos artistas hispanos, así como otros clásicos navideños.

Las mejores historias navideñas comienzan el martes, 26 de diciembre, con “La mejor Navidad”, protagonizada por Gaby Spanic, Juan Soler Briggitte Bozzo y Jorge Cuellar. Cuenta la historia de una familia que, aunque llevaba un tiempo separada, vuelve a reunirse por cosas del destino, y tendrán la Navidad que nunca imaginan.

Seguido en cartelera el miércoles, 27 de diciembre, presenta “Deliciosa Navidad”, una película protagonizada por Patty Manterola y Rafael Novoa, que presenta la historia de un hombre que, en plena transición del negocio familiar, conocerá a una chef que se convertirá en el amor de su vida, y con quien emprenderá una impensable jornada.

La diversión familiar continúa el jueves 28, a las 6:00 p.m. con “Una Navidad para recordar”, estelarizada por Danna García, Elluz Peraza y Cristián De la Fuente. Narra la historia de un hombre que, huyendo de las fiestas navideñas, regresa a su hogar de niño, en donde, inesperadamente, recuperará la fe, las esperanzas y volverá a creer en el amor.

El viernes 29, a la misma hora, no te puedes perder “Un papá para Navidad”, protagonizada por Marlene Favela, Carlos Mata y Ricardo Álamo. Esta cinta presenta la historia de una mujer que recibe una inesperada sorpresa, cuando a su puerta aparece un hombre que alega ser su padre, y emprenderá un camino al redescubrimiento personal, que le llevará a salvar, incluso, su propio hogar.

La programación especial la podrás disfrutar desde el 25 de diciembre, Día de Navidad, desde temprano en la mañana con la transmisión de cintas clásicas navideñas.

A las 5:00 a.m. podrás sintonizar “Boonie Bears to the Rescue”, seguida de “Crumbs Santa’s Little Helper” a las 7:00 a.m. Luego podrás disfrutar en familia de la cinta “Pinocchio”, así como de “La Bella y la Bestia”, y podrás cerrar la noche con las películas “Christmas Hotel” y “The Christmas Star”.

En horario de las 9:00 p.m., a partir del martes 26 de diciembre, continuarán disfrutando de “A Doggone Christmas”, “Saving SantaLand”, “A Miracle on Christmas Lake” y “The Enchanted Cave”, respectivamente.