La cadena de televisión local, TeleOnce, anunció hoy la integración a Las Noticias de Cristina Pagán como la nueva reportera de deportes.

Pagán entra al canal tras la salida del reportero Luis Joel Aymat Cancel el pasado mayo.

Teleonce informó que la reportera es graduada de la Universidad del Sagrado Corazón con un bachillerato en Periodismo y una maestría en Redacción para Medios Electrónicos. Cuenta con 10 años de experiencia en producción de series investigativas relacionadas con el deporte y programas especiales deportivos.

Cristina Pagán. ( Suministrada )

Se dijo además que en 2019, tuvo la oportunidad de cubrir a la delegación puertorriqueña en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, trabajando para el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Durante las últimas tres temporadas, ha trabajado con el Baloncesto Superior Nacional, dos de ellas como reportera.

“Mi pasión por el deporte se desarrolló desde que era niña, donde tuve la oportunidad de practicar varias disciplinas. Aunque no continúe como atleta, siempre he buscado formas para adquirir conocimientos en el tema, ya que es algo que me apasiona y disfruto mucho. Estoy bien agradecida por la oportunidad que me brinda TeleOnce de unirme a su equipo y realizar lo que tanto amo” comentó Pagan.

“Continuamos con el compromiso de llevar la información a nuestro pueblo a través de grandes expertos. Muy contenta de poder seguir sumando gente joven y talentosa a nuestro gran equipo” añadió Jenny Suárez, Vice presidenta de Las Noticias.

Las Noticias de TeleOnce se emite de lunes a viernes en 4 ediciones. Las Noticias al Mediodia a las 12:00pm. Las Noticias Ahora a las 4:00pm, seguido por Las Noticias Prime a las 5:00pm y Las Noticias Última Edición en horario especial a las 10:00pm.