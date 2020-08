View this post on Instagram

BREAKING NEWS: @ozuna acaba de DONAR $100.000 para el #Teleton de @serpuertorico logrando un total de 1,977.230. Este año el RETO era grande ya que teníamos 4 horas menos en televisión nacional para llegar a la meta. Con la donación de Ozuna, cientos de entidades, compañías y el pueblo, en tiempo récord se llegó casi a la cifra del año pasado con menos tiempo de aire en TV. GRACIAS Ozuna de CORAZÓN y gracias al pueblo que sin tener mucho donaron lo que podían y eso vale igual que cualquier donación GRANDE🙏🏽 #ElMoluscoDePuertoRico 🎧