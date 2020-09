View this post on Instagram

#Televisa informa que detectaron siete casos positivos de COVID-19 dentro de tres de las producciones que graban en sus instalaciones de San Ángel, por lo que reforzaron las medidas para evitar un brote mayor entre sus empleados y encontrar oportunamente cualquier posible contagio. La televisora mexicana mencionó que los proyectos afectados son: #Imperiodementiras, #Teacuerdasdemí y ¿#Quiéneslamáscara?, las cuales están en grabación actualmente. Escrito ✍️: #infobae