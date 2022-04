En un mundo donde la mayoría de las cintas animadas que llega a las salas de cine comercial ha perdido personalidad, es refrescante ver películas como “The Bad Guys”, obra prima del cineasta francés Pierre Perifel. Con esta propuesta, Dreamworks apuesta a una animación diferente, con toques del estilo europeo o, incluso, de anime, y acierta de principio a fin.

La historia de “The Bad Guys” sigue a un grupo de rufianes que aterroriza la ciudad donde vive (basada en Los Ángeles) con sus robos. Cuando “Wolf”, el líder de la ganga, ve en televisión a la gobernadora hablar de ellos como si no fueran una amenaza, le surge la idea de hacer el trabajo más grande de sus carreras hasta el momento: robar el premio que la gobernadora le iba a entregar al “Profesor Rupert Marmalade IV”, un científico filántropo de la ciudad. La ganga es atrapada durante este robo, pero antes de que la policía se los llevara a la cárcel, a “Marmalade” se le ocurre un experimento: cuidar de “Wolf” y sus amigos por un año, con el fin de convertirlos en buenos ciudadanos.

El elenco de voces de la película está compuesto por, entre otros, Sam Rockwell, Zazie Beetz, Marc Maron, Anthony Ramos y Awkwafina. Las actuaciones son fenomenales con actores y actrices cuyas personalidades van mano a mano con los personajes que intepretan. Y gran parte de este acierto recae en el guion.

El guion, escrito por Etam Cohen, está basado en el libro de niños del mismo nombre escrito por Aaron Blabey. Sin embargo, Cohen tomó varias libertades creativos, entre ellas dar un preludio de estos personajes. Pero se podría decir que el fallo más grande del guion, y de la cinta, es como a veces echa a un lado a algunos de los personajes, haciendo que se queden sin mucho desarrollo.

La dirección de Pierre Perifel, siendo esta su primera cinta, también es parte de lo que hace de esta película una muy divertida. El cineasta tenía una misión de rendirle tributo a los filmes de robo de los 70, 80 y 90, y lo logra, algo que quizás la audiencia joven no capte, pero que ciertamente los cinéfilos de mayor edad sí.

“The Bad Guys” claramente no es una película de Pixar, o del Studio Ghibli, y no tiene la complejidad y la profundidad de las obras de estos estudios, pero no tiene que serlo. Con un fenomenal elenco y una buena dirección, el filme entretiene de principio a fin y, a veces, eso es lo que uno busca en una cinta animada.

“The Bad Guys” está disponible desde hoy en las salas de cine.