“Batman” no es un superhéroe común. Él no tiene poderes como los tienen “Superman”, “Captain America”, “Wonder Woman”, entre otros. Más bien, es un héroe que circunstancias de la vida lo convierten en uno de los mejores detectives.

Y si desconocían de esta comparación, “Batman” es un “Sherlock Holmes” desde sus orígenes. Esto es lo que la nueva propuesta de Matt Reeves (”Dawn of the Planet of the Apes”, “War for the Planet of the Apes”) quiere hacer presente en nuestra mente. “Batman” es un detective; uno de los mejores y, quizás, el mejor.

La trama gira en un “Batman”, interpretado por Robert Pattinson, en su segundo año luchando contra los crímenes de la compleja Gotham, esta vez contra “The Riddler” (Paul Dano), quien creará un conflicto en el protagonista que lo vincula con el pasado de su familia.

“The Batman” no es una historia de origen, al contrario, es una cinta que pretende que la audiencia ya conozca al famoso vigilante de la noche. Sin embargo, el guión de Reeves y Peter Craig se centra más en cómo es percibido por la comunidad de Gotham, y explorando su sistema político y judicial.

Por otro lado, la magnífica dirección de Matt Reeves es una de las grandes sorpresas del 2022. El mundo de Gotham, en el filme, está con vida gracias a Reeves. El director entiende la propuesta que se le ofreció y a la vez la hace suya distanciándose de otras adaptaciones de “Batman”. No obstante, la dirección no se aleja de la fuente principal de este personaje, los cómics, y contrario a otras adaptaciones, recalca que esta es una historia de detectives. Reeves no deja caer este argumento en ningún momento.

A la dirección de Reeves le acompaña una distinguida atmósfera de misterio e intriga que forja la banda sonora de Michael Giacchino. Al igual que el director, Giacchino entiende la misión y lo que representa combinar la atmósfera de detective y el aspecto de heroísmo. El tema de “Batman” en esta nueva entrega será siempre recordado en nuestras mentes.

Además, Gotham tiene una apreciación visual de gran angustia y depresiva que, positivamente, el cinematógrafo Greig Fraser (director de fotografía de “Dune”) ejecutó junto al equipo de producción de diseño que dio vida a la popular ciudad de los cómics. De la misma manera, el equipo de edición presenta un montaje llevadero que no hace que uno sienta pesadas las tres horas del filme. Mis aplausos por la escena del Batimóvil, uno de los mejores momentos de la cinta.

Por otro lado, también está la actuación de Robert Pattinson - tema de conversación de muchos antes del estreno del filme- como “Bruce Wayne”. El actor de cintas aclamadas como “The Lighthouse”, utiliza su actuación minimalista para efectuar otra excelente interpretación como el “Batman”. Sí, su “Bruce Wayne” es muy siniestro y se puede ver con poca personalidad, no obstante, Pattinson trabaja correctamente con la propuesta.

A Pattinson se le suma un destacado elenco de reparto como lo es, por mencionar algunos, Zoë Kravitz como “Catwoman”, Colin Farrell como “Penguin”, y Paul Dano como “Riddler”, entre otros. Todos estos personajes dejan una buena impresión, y con ganas de querer conocer más de ellos. Más bien son objetos clave del gran organigrama de Gotham y sus conflictos que se ven alterados por la presencia de “Batman”. Sin duda, muchos de estos personajes estarán en boca de todos, y en la boca de futuras producciones que los más seguro se volverán series y secuelas.

“The Batman” estrena este jueves solo en cines.