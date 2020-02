El plan original de Peter Morgan, el creador de The Crown, era que la serie tuviera seis temporadas, con tres elencos diferentes para interpretar las distintas etapas de sus personajes. Pero el , el guionista anunció ayer viernes que había cambiado sus planes.

"Ahora que comenzamos a trabajar en las historias para la quinta temporada me ha quedado claro que este es el momento perfecto para terminar", aseguró.

Es decir, la exitosa serie de Netflix solo tendrá cinco ciclos. La ficción sigue la vida de los miembros de la familia real británica, específicamente a la reina Isabel II. Tiene actualmente tres temporadas en Netflix y está rodando la cuarta, que se enfocará en los años 80. Olivia Colman está interpretando a la monarca en esta fase y será reemplazada en el último ciclo por Imelda Staunton, actriz británica de larga trayectoria y conocida por sus roles en la saga Harry Potter y filmes como "Vera Drake", entre varios otros. Es hasta ahora la única confirmada del próximo elenco.

PUBLICIDAD

The Crown ha ganado 144 premios y según cifras entregadas por Netflix, ha sido vista por 73 millones de hogares desde que debutó en 2016. Aunque aún no está claro en qué momento histórico terminará la serie, Morgan había dicho hace algunas semanas que no tenía planes de abarcar en la serie los sucesos más recientes que han golpeado a la monarquía, como la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a sus títulos ni el escándalo del príncipe Andrés, quien ha estado involucrado en la investigación de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.