En 1971, la asistencia a las iglesias estaba en su punto más bajo: la humanidad estaba perdiendo la fe y la iglesia católica estaba perdiendo su poder. Como consecuencia, la Iglesia comenzó a originar un plan en secreto con el fin de crear algo a qué temer, algo jamás antes visto. Desde entonces, surge la conspiración más oscura de la Iglesia: la creación del anticristo.

Debo admitir que luego de ver “The First Omen” me costó trabajo conciliar el sueño. Esta cinta genera una inquietud escalofriante ya que no solo utiliza el horror para atemorizarnos, sino que incorpora cada elemento de producción para crear un filme realmente siniestro.

“The Omen”, cinta que estrenó en 1976, sigue la historia de un embajador americano y su familia alrededor de la cual comienzan a ocurrir muertes misteriosas. Lo que no sabían es que el hijo que adoptaron es el hijo del diablo, el anticristo.

“The First Omen” es la precuela de esa película. Se remonta a los orígenes del anticristo. En el filme vemos a una mujer americana, interpretada por Nell Tiger Free, mudándose a Roma para comenzar su servicio a Dios y a la iglesia. En lo que se supone que fuese algo gratificante, acaba tornándose en la peor experiencia de su vida ya que comienza a ver cosas terroríficas en el convento.

La tendencia que está siguiendo el género de horror recientemente es que siempre falta algo. Puede ser una trama sólida, sentido común o lógica, buenas actuaciones o incluso, horror. “The First Omen” es definitivamente una joya. La mezcla de un libreto sólido, un por qué y su explicación, actuaciones espeluznantes, dirección fenomenal y una cinematografía impecable hace que definitivamente el filme juegue con tu mente maquiavélicamente. ¡Hasta la simple aparición de la túnica de las monjas te dará miedo! Diría que te mantiene al borde del asiento.

La directora Arkasha Stevenson mueve sus fichas como si fuese un juego de ajedrez. Todo tiene un propósito. Todo. Ingeniosamente incorporó las maldiciones que seguían al anticristo en “The Omen” de una manera tan sutil, que encaja perfecto en la historia. La selección del elenco es magnífica. Como actriz principal está Nell Tiger Free brindando una actuación espeluznante. Lo que hace con Margaret es fenomenal ya que, nos transmite cada sensació, desde su inocencia, miedo, incompetencia, curiosidad, compasión y trastorno, por mencionar algunas.

El tópico señalado, la religión, es atacado por todas partes. ¿Hasta dónde llegaría la gente para servirle a Dios? Lo irónico de esta pregunta es que Mundo está lleno de falsos profetas y creyentes. Creo que solamente se toca esta pregunta de manera superficial ya que optan por justificar sus acciones en base a mentiras. “The First Omen” crea una batalla espiritual con Margaret en la cual ella debe luchar hasta con su propia mente y fe.

Ciertamente, “The First Omen” genera una inquietud escalofriante. Stevenson crea una pieza horrorífica unificando cada elemento de producción para crear un filme realmente siniestro. La cinta ya se encuentra disponible en cines.