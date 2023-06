El estreno de la cinta “The Flash” no llegó tan rápido a la pantalla grande. En el 2014, Ezra Miller fue seleccionado para interpretar este personaje y el estudio tenía previsto estrenar su película para el 2018. No obstante, desde el día uno, en lo único que se ponían de acuerdo era en las diferencias. La producción pasó por múltiples cambios de guionistas y directores y no fue hasta el 2021 que comienzan oficialmente la filmación. Pero, ¿la espera valió la pena?

Ezra Miller interpreta a Barry Allen, mejor conocido como “Flash”, quien utiliza sus poderes para viajar en el tiempo y cambiar ciertos sucesos del pasado. Lo que Flash no esperaba era que en el intento de salvar a su familia, altera el futuro y se queda atrapado en la realidad alterna con un general Zod regresando. Esto conlleva a la colisión de los mundos, a la creación de otro multiverso en la pantalla grande y a que la cinta pareciera una película de “Batman”.

Hace casi una década supimos que Ezra es Flash y que por diferencias creativas, el COVID y otros elementos se retrasó el estreno. ¿Con qué te toparás en esta producción? Comencemos con el mal CGI (efectos visuales creados por computadora). En cierto punto, parece una producción de animación, pero horrible, aunque aclaro que no tengo nada en contra de la animación.

Definitivamente en lo que sí acertaron fue en el elenco. Ezra le trae al largometraje el corazón. Su interpretación de Barry es de un hombre suave, inseguro y socialmente extraño; algo que puedes percibir desde su primer segundo en la pantalla. No dejó de ser él para tratar de encajar. Su personalidad acabó siendo su mayor virtud. Barry Allen no es el típico superhéroe estereotipado con confianza, atrevido y ready para comerse este mundo, pero luego recuerdas que en otro mundo de DC existe Robert Pattinson en “The Batman” y se te pasa.

The Flash nos presenta a Supergirl, interpretada por la actriz de ascendencia colombiana, Sasha Calle, y su aparición fue fenomenal. Me enamoré de este personaje y me encantaría poder ver más de Sasha como Supergirl en futuras producciones. Por otro lado, ¿quién no se vuelve loco al ver a Michael Keaton como Batman? Todo fanático del Batman de Keaton gritará en la sala, se los aseguro.

The Flash se fue a la segura y su mayor enfoque fue la nostalgia. Los fanáticos de los cómics, de Gotham, la serie The Flash, del universo completo de DC y de Keaton tendrán un excelente tiempo viendo esta entrega (menos con el CGI).

Ezra Miller entendió muy bien su papel como The Flash y la cinta cumple con entretener al espectador las dos horas con veinticuatro minutos que dura. Creo que a pesar de su mal CGI, la audiencia disfrutará ya que está llena de acción, sentido de humor y mucha nostalgia. Así que la pregunta sobre si valió la pena la espera es bastante subjetiva. “The Flash” estrena este jueves 15 en los cines de Puerto Rico.