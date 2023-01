“The Good Nurse” es una película de Netflix protagonizada por Eddie Redmayne y Jessica Chastain. Basada en un hecho real, la producción que ya es una de las más vistas en streaming cuenta cómo fue atrapado el enfermero Charles Cullen, quien asesinaba a sus pacientes utilizando insulina y diagoxina.

Charles Cullen, interpretado por el ganador del Oscar, Eddie Redmayne, trabajaba en el área de cuidados críticos, donde se volvió muy amigo de Amy Loughren (Jessica Chastain), una enfermera que tenía problemas cardíacos y que debía seguir trabajando para mantener su seguro y poder operarse. Amy se convirtió en una pieza clave para que Charlie fuera a prisión. Ella se había dado cuenta que su compañero tenía acceso a diversas sustancias en el sistema del hospital y que las inyectaba al suero fisiológico, ocasionando la muerte de los pacientes que recibían esta sustancia.

¿Por qué mataba Charles Cullen?

Una de las preguntas que más se han hecho aquellos que ya vieron la película “El ángel del a muerte” (“The Good Nurse”), como se evidencia en búsquedas de Google Trends, es sobre las razones que tenía este hombre para su cruel proceder.

Charles Cullen trabajó como enfermero desde 1998 al 2003 en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, hasta que llegó al Centro Médico de Somerset, en donde conoció a Amy. Oficialmente, se le ha hecho responsable de 29 muertes, pero se estima que el número real podría ser de 4,000 personas que atendió en hospitales y casas de reposo. Cullen utilizaba insulina y diagoxina para hacer sus actos criminales. Inyectaba estas sustancias al suero que les ponían a los pacientes y una vez que el suero llega al torrente sanguíneo, los pacientes fallecían y no había mucho que hacer por ellos.

Esta cinta está basada en el libro de no ficción, “The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder” de Charles Graeber y muestra cómo actuaba Cullen así como fue capturado por las autoridades gracias a su amiga Amy. En una entrevista para 60 Minutes de CBS , reveló por qué realizó estos crímenes. “Trabajé en la unidad de quemados”, indicó. “Fue mucho dolor y sufrimiento, y no lo enfrenté tan bien como pensé que lo haría”, añadió. Cullen reveló que ahí fue el primer lugar en donde acabó con la vida de alguien.

Durante la entrevista, el enfermero explicó por qué usaba medicamentos para enfermedades cardiacas. “En pequeñas cantidades, ralentiza el ritmo cardíaco. En cantidades mayores, puede causar lo que se denomina bloqueo cardíaco completo. Y luego, el corazón es muy irregular. Y ya sabes, puede causar la muerte. Causa la muerte, en grandes cantidades”, añadió crudamente.

Además, también intentó explicar por realizaba estos actos: “Pensé que la gente ya no estaba sufriendo. Entonces, en cierto sentido, pensé que estaba ayudando”, indicó. Si bien indicó que no sintió placer al hacer estos actos, tampoco pudo dar razones el por qué ocasionó la muerte de personas que no estaban “sufriendo” sino que estaban ya en proceso de recuperación o de ser estabilizadas. “No hay justificación. Creo que lo único que puedo decir es que me sentí abrumado en ese momento. Fue más o menos lo que sentí que tenía que hacer”. “Es difícil para mí retroceder en el tiempo y pensar en las cosas que pasaban por mi mente en ese momento”, añadió.

El actor que interpretó a Cullen, Eddie Redmayne, indicó durante el Toronto International Film Festival (TIFF) que al interpretar a este personaje se sintió que fue “algo extraño”.

“Estaba interpretando a alguien que era auténticamente amable y generoso, pero estaba este otro lado y este otro personaje emergiendo. Cuando surgió había una confianza y una arrogancia, y realmente era una persona completamente diferente. Me tomó un tiempo realmente asumir eso porque no podía creerlo, es algo extraño ver eso, como un ser humano totalmente diferente”. El enfermero fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas el 2 de marzo del 2006.