El público que fue al cine se conformó con las sobras tras el feriado de Acción de Gracias, en el que “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”) encabezó las listas nacionales en su segundo fin de semana de estreno, por encima de las recién llegadas “Focker In-Law” y “Hexed”.

Tras su debut en el puesto número 1 el fin de semana pasado, “The Hunger Games” mantuvo su posición con otros 56.8 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Su recaudación de cinco días, que incluye los ingresos del miércoles —cuando se estrenan nuevas películas alrededor del Día de Acción de Gracias— y del jueves, se calcula en 83.5 millones de dólares. En apenas dos fines de semana, el estreno de Lionsgate ha recaudado 419.2 millones de dólares.

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“Es un corredor congestionado, no hay duda. Pero esta película está cobrando vida propia”, comentó Kevin Grayson, jefe de distribución nacional de Lionsgate. “Vimos muchas repeticiones”.

El Black Friday (Viernes Negro) suele significar grandes negocios para los cines y, en los últimos años, las nuevas películas animadas de Disney han dominado. En 2024, “Moana 2” rompió el récord con 54.5 millones de dólares. El año pasado, “Zootopia 2” recaudó 38.5 millones de dólares el día después de Acción de Gracias. Pero “Hexed” no tuvo la misma suerte y quedó en tercer lugar, detrás de “The Hunger Games” y “Focker In-Law”, que es el siguiente capítulo de la franquicia “Meet the Parents”.

Disney no logró hacer magia en taquilla con “Hexed”

El primer largometraje original de Walt Disney Animation en tres años recaudó 32 millones de dólares en sus primeros cinco días en 3,725 salas, de los cuales 20 millones correspondieron al periodo de viernes a domingo. Es un comienzo decepcionante para “Hexed”, que cuenta con las voces de Hailee Steinfeld y Rashida Jones y que, según se informó, costó 200 millones de dólares producir.

También sumó 25 millones de dólares en funciones internacionales, para un total acumulado de 57 millones. La crítica estuvo mayormente dividida respecto a la historia de la bruja adolescente, mientras que el público le otorgó una calificación A- en CinemaScore; las mujeres jóvenes parecen ser el grupo demográfico más entusiasta.

El estreno de “Hexed” está en línea con el del último largometraje original de Disney Animation, “Wish”, que recaudó 31.6 millones de dólares durante el feriado de Acción de Gracias de 2023 y terminó con poco más de 254 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto igualmente elevado. “Hexed” tampoco tendrá nueva competencia animada hasta que se estrene “The Angry Birds Movie 3” durante el feriado de Navidad.

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El fin de semana de estreno no siempre define el destino de las películas familiares, que a veces pueden tener una larga vida en cartelera, pero sí parece apuntar a un veredicto del público bastante inequívoco para Disney Animation: las secuelas son los éxitos de taquilla. Todo lo original es una apuesta.

Un mercado abarrotado dividió al público

“Focker In-Law”, por su parte, recaudó 39.5 millones de dólares en sus primeros cinco días en 3,382 salas, con 26.4 millones provenientes de viernes, sábado y domingo. El estreno de Universal Pictures reunió a Ben Stiller y Robert De Niro para la cuarta entrega de la saga “Focker”, y sumó a Ariana Grande al elenco. Las mujeres representaron un 61% del público del fin de semana de estreno, que además se inclinó hacia edades mayores: el 51% tenía más de 35 años, según encuestas a la salida. Paramount, que supervisa su lanzamiento internacional, informó 21 millones de dólares provenientes de 62 mercados. La película, según se reportó, costó 90 millones de dólares producir.

Fue un fin de semana concurrido en los cines, donde los nuevos estrenos también incluyeron “Hershey”, de Angel Studios, y “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, de Netflix, que recaudó 2.7 millones de dólares al debutar en relativamente pocas 252 salas durante el fin de semana de tres días. La película, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher, tiene a Brad Pitt retomando su papel ganador del Oscar como el doble de acción de Hollywood que da título al filme.

Varias películas aclamadas también se expandieron a un estreno amplio, entre ellas “Paper Tiger”, que quedó en el noveno lugar con 2 millones de dólares, y “Club Kid”, que completó el top 10 con 1,6 millones de dólares.

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La taquilla nacional podría alcanzar los $10,000 millones en 2026

En general, fue una Acción de Gracias más floja en taquilla que la del año pasado, con una caída de más del 23%. Pero la taquilla nacional anual aún está un 18.7% arriba respecto del año pasado y se espera que supere los 9,200 millones de dólares este fin de semana. La gran pregunta para el cierre del año es cuánto aportarán a la cifra final “Avengers: Doomsday” y “Dune: Part Three”, que ambas se estrenan el 18 de diciembre.

Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado en Rentrak, prevé que la taquilla nacional anual superará los 10,000 millones de dólares por primera vez desde la pandemia.

“Si esperábamos que Acción de Gracias impulsara una aceleración masiva de la taquilla, no iba a ocurrir esta semana”, señaló Dergarabedian. “Pero todavía queda mucho por venir”.

Top 10 de películas en la taquilla norteamericana

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, 56.8 millones de dólares.

2. “Focker In-Law”, 26.4 millones de dólares.

3. “Hexed”, 20 millones de dólares.

4. “Ebenezer”, 8.4 millones de dólares.

5. “I Play Rocky”, 6.9 millones de dólares.

6. “The Cat in the Hat”, 4.5 millones de dólares.

7. “Hershey”, 4.1 millones de dólares.

8. “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, 2.7 millones de dólares.

9. “Paper Tiger”, 2 millones de dólares.

10. “Club Kid”, 1.6 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.