Lo que no puedes ver, no te puede hacer daño. La ganadora del Emmy, Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) protagoniza The Invisible Man, una versión moderna basado en la novela homónima de H. G. Wells.

El personaje forma parte del repertorio de monstruos clásicos de Universal Pictures, el cual incluye otras propiedades legendarias, e igual de tenebrosas, como Dracula, The Wolf Man, Frankenstein’s Monster, The Bride of Frankenstein y The Creature from the Black Lagoon. The Invisible Man, que llega mañana a las salas de cine de la Isla, representa una nueva y refrescante dirección en cómo celebrar estos personajes clásicos.

Atrapada en una relación violenta y controladora por parte de un brillante y exitoso científico, “Cecilia Kass” (Moss) escapa en medio de la noche y logra esconderse con la ayuda de su hermana “Emily” (Harriet Dyer de The InBetween), su amigo de niñez “James” (Aldis Hodge de Straight Outta Compton) y su hija adolescente, “Sydney” (Storm Reid de Euphoria). Sin embargo, cuando su abusivo ex, “Adrian” (Oliver Jackson-Cohen de Haunting of Hill House) se quita la vida y le deja parte de su fortuna, “Cecilia” comienza a sospechar que su muerte podría ser un engaño.

A la vez que una serie de sucesos misteriosos se tornan letales y amenazan las vidas de su familia y amigos, la salud mental de “Cecilia” comienza a deteriorarse en un intento desesperado de probar que está siendo acechada por una persona que nadie puede ver.

Para Moss, dos veces ganadora del Golden Globe, este ha sido el rol más retante de su carrera. Por su naturaleza, la película requiere que la actriz esté sola en la mayoría de sus escenas, reaccionando a una figura que nunca está presente, al menos no a simple vista. “Hay una sección de la película en que nadie está conmigo”, compartió Moss. “Llevo 30 años haciendo esto y nunca había estado en la posición en que esto es posible. Sin embargo, la idea de ver algo que nadie más puede ver es el pan nuestro de cada día. Es lo que hago todos los días en mi trabajo”, añadió.

Pero no todo es terror tradicional con The Invisible Man, película que también refleja los diferentes tipos de relaciones que pueden ser abusivas y tóxicas. “Era importante para mi y para Leigh (el director) que hiciéramos espacio para una relación en que no solo hay abuso físico, sino también emocional y sicológico”, explicó la protagonista. “Creo que es importante que se le provea un espacio a la mujeres para mostrar debilidad. Puedes ser fuerte y tener miedo a la misma vez. Puedes ser feminista e igual perder tu voz. Es importante tener presente esto”.

The Invisible Man fue escrita, dirigida y producida por Leigh Whannell, una de las mentes detrás de la franquicia de SAW y el director de la aclamada cinta de acción, Upgrade. La película fue producida por Jason Blum, maestro del terror contemporáneo, para su compañía Blumhouse Productions.

“Somos la primera de una nueva generación de películas sobre monstruos de Universal”, expresó Blum. “Universal está trabajando en un puñado de estas películas, pero la nuestra es la primera. Eso es estresante pero también muy divertido”, añadió el prolífico productor de cine de terror y suspenso.