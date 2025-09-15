Los Ángeles. “The Pitt” ganó el premio a la mejor serie dramática en los Emmy mientras que la estrella Noah Wyle ganó el premio al mejor actor en un drama en una noche en la que “The Studio” estableció un récord por la mayor cantidad de victorias por una serie de comedia en una sola temporada.

Katherine LaNasa también ganó como mejor actriz de reparto por la serie médica de HBO Max que tuvo una noche de Cenicienta, superando a pesos pesados como “Severance” y “The White Lotus” por el premio principal.

“Adolescence” de Netflix dominó las categorías de serie limitada con seis victorias, incluyendo mejor serie limitada.

El cocreador de “Studio”, Seth Rogen, se llevó personalmente cuatro Emmy, incluyendo trofeos por actuación, dirección y escritura. Las cuatro victorias, junto con las nueve obtenidas en los Emmy de las Artes Creativa del fin de semana pasado, rompieron un récord establecido el año pasado por “The Bear” con 11.

Rogen expresó: “Estoy legítimamente avergonzado de lo feliz que esto me hace” después de ganar el premio mejor serie de comedia.

Rogen compartió el Emmy de dirección con su colaborador de larga data y cocreador de “Studio”, Evan Goldberg, y compartió el Emmy de escritura con Goldberg y otros. El programa llegó a los Emmy con un gran revuelo por su exitosa primera temporada.

Noah Wyle ganó el premio al mejor actor en un drama por “The Pitt”, obteniendo su primer Emmy después de cinco nominaciones sin victorias en la década de 1990 por “ER”.

“Adolescence” triunfa

Las seis victorias para la aclamada “Adolescence” de Netflix, la historia de un joven de 13 años en Gran Bretaña acusado de un asesinato, incluyeron el mejor actor para el cocreador Stephen Graham, y el mejor actor de reparto para Owen Cooper, de 15 años, quien se convirtió en el ganador del Emmy más joven en más de 40 años.

Cooper dijo en su discurso de aceptación que “no era nada hace tres años.”

“Es simplemente tan surrealista,” dijo Cooper. “Honestamente, cuando comencé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba estar siquiera en Estados Unidos, y mucho menos aquí. Así que creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida.”

La mejor actriz de reparto fue para Erin Doherty, quien interpretó a una terapeuta junto a Cooper en un episodio fascinante que, como todos los cuatro episodios de “Adolescence”, fue filmado en una sola toma.

Graham también ganó en la categoría de guion.

Cristin Milioti ganó como mejor actriz en una serie limitada por “The Penguin.” Fue la primera victoria de la noche para la serie de HBO del universo de Batman después de ganar ocho en la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas.

Britt Lower y Tramell Tillman ganaron cada uno su primer Emmy por “Severance,” la sátira orwelliana del lugar de trabajo de Apple TV+ que se considera la favorita para el mejor drama. Lower ganó como mejor actriz en un drama y Tillman ganó como mejor actor de reparto en un drama.

“Mi primera entrenadora de actuación fue dura, amigos,” dijo Tillman, vistiendo un esmoquin completamente blanco, desde el escenario. “Pero todas las grandes madres lo son.”

Miró a su madre en la audiencia y le dijo: “Estuviste ahí para mí cuando nadie más lo estaba, y nadie más se presentaría”.

Su victoria había sido ampliamente esperada, pero la de Lower fue una sorpresa en una categoría donde Kathy Bates era considerada una gran favorita, por “Matlock.”

Jean Smart ganó como mejor actriz en una comedia por “Hacks” por cuarta vez, a los 73 años extendiendo su propio récord como la mujer de mayor edad en ganar la categoría.

Todos los ganadores de actuación, excepto Smart, eran primerizos.

Una noche de ganadores sorpresivos

La compañera de reparto de Smart y constante compañera de escena, Hannah Einbinder, quien también había sido nominada en las cuatro temporadas, pero a diferencia de Smart nunca había ganado, se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia.

Dijo que se había comprometido con una broma en la que “era más genial perder”.

“¡Pero esto también es genial!”, gritó, y luego terminó su discurso maldiciendo a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y diciendo “¡Palestina Libre!”.

Katherine LaNasa ganó como mejor actriz de reparto en un drama por “The Pitt”, una sorpresa en una categoría donde la mayoría esperaba que ganara uno de los tres nominados de “The White Lotus”.

LaNasa, luciendo emocionada y sorprendida, dijo: “Estoy tan orgullosa y honrada”.

En quizás la mayor sorpresa en una noche llena de ellas, Jeff Hiller ganó como mejor actor de reparto en una comedia por “Somebody Somewhere”, superando a Ike Barinholtz de “The Studio” y otros.