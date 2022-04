Marvel Studios tiene un año recargado. Además de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, “She Hulk” y “Ms. Marvel”; tiene planeado estrenar “Thor Love and Thunder” (“Thor: Amor y trueno”); película protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman que ya lanzó su primer teaser tráiler.

En el primer adelanto de la película, Thor, quien ha recuperado su forma física luego de los hechos de “Avengers: Endgame”; asegura que necesita darle propósito a su vida ahora que ya no es el rey de Asgard. Se despide de los Guardianes de la galaxia y emprende un viaje con Korg. El adelanto es vago en varios aspectos, pero claro en la aparición de cierto personaje.

La científica Jane Foster (Natalie Portman) reaparece con el martillo Mjolnir, con el cual amenaza a Thor. En los cómics de Marvel, aquel capaz de levantar el arma hereda el poder del héroe y esto ocurre con Foster. Natalie Portman ya había adelantado su retorno a la franquicia, de la cual se mantuvo alejada en la anterior cinta de la saga, “Thor: Ragnarok” (2017).

En los cómics, Jane Foster se convierte en Thor bajo riesgo para su propia salud. Cada vez que utiliza el poder, el cáncer que padece se agrava. Portman, en una entrevista, ya había indicado que esta trama podría llegar al cine.

Dirigida por Taika Waititi, “Thor: Love and Thunder” incluye actuaciones de Christian Bale, Russell Crowe, Tessa Thompson, Dave Bautista, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Vin Diesel; etc.