El cine puertorriqueño suma proyectos con el estreno de “Borealis”, un intenso “thriller” psicológico de ciencia ficción que llegará a las salas de Caribbean Cinemas el próximo 16 de abril.

“Borealis” es una historia “que sacude la mente. Una inusual ráfaga solar borra la memoria de toda la humanidad. Thalía despierta sin identidad y con una sola pista: una cicatriz de cesárea. En un mundo donde nadie recuerda quién fue, inicia una búsqueda desesperada por su hija desaparecida. Pero mientras nuevas estructuras de poder emergen del caos, deberá decidir si confiar en la única persona que afirma recordarlo todo… o construir su propia verdad desde cero”, detalla el comunicado de prensa sobre su sinopsis.

El filme explora “la memoria, la maternidad, la pérdida y la fragilidad de la identidad humana, planteando una pregunta: ¿Quiénes somos sin nuestras memorias?”, agrega la comunicación escrita.

Con una duración de 92 minutos y filmada en 2024 en Río Piedras y Bayamón, el reparto de la película está encabezando por Gretza Merced Cruz, junto a los actores internacionales Jorge Alberti y Néstor Rodulfo, acompañados por Omar Torres Molina, Carmen Nydia Velázquez, Camila Monclova, José Brocco, Luis Torres Alicea, Emmanuel Reyes, Gerardo Ortiz y Ricardo Álvarez.

Si bien “Borealis” es una producción en español, la película “contará con subtítulos en español especialmente diseñados para la comunidad sorda, reafirmando así su enfoque inclusivo y accesible. Con esta iniciativa, “Borealis” amplía su alcance y garantiza que más personas puedan vivir la experiencia cinematográfica de manera plena, promoviendo un cine verdaderamente inclusivo para todos”.

Entre los planes del filme se incluye su estreno en Estados Unidos “en uno de los festivales latinos más prominentes de la nación, así como su West Bay Area Premiere en el reconocido festival Cinequest, en San José, California”, asevera el escrito, que destaca que en términos de proyección internacional, “tuvo selección oficial en el Curtas Festival do Imaxinario, en Galicia, uno de los festivales de cine de género más longevos y prestigiosos de España y Europa, antes de su llegada oficial a las salas del país”. Además, formó parte del mercado Ventana Sur 2024 (Argentina), en su sección Blood Window, reafirmando su posicionamiento dentro del circuito internacional de cine fantástico y de género.

El filme fue escrito, dirigido y fotografiado por Heixan Robles, con producción de Gretza Merced Cruz y Vanessa López, bajo la casa productora Sereno Film Co., con el apoyo de The Pimienta Film Co., Producciones Cabeza y Árbol de Plata. Esta producción fue realizada gracias a los fondos ARPA y el apoyo del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico.