El actor Stephen Hibbert, recordado por su aparición en la película "Pulp Fiction“, falleció a los 68 años. La noticia fue confirmada por sus hijos Greg, Ronnie y Rosalind en una declaración al medio TMZ.

“Nuestro padre, Stephen Hibbert, falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañarán profundamente”, expresaron.

De acuerdo con el reporte, el actor murió a causa de un ataque cardíaco el lunes 2 de marzo mientras se encontraba en Denver, en el estado de Colorado.

Hibbert es recordado por interpretar a The Gimp en el filme dirigido por Quentin Tarantino en 1994 y protagonizado por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y L. Jackson. El personaje, que aparece vestido con un traje de cuero negro y sin diálogos, formó parte de una de las escenas más inquietantes de la cinta.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida en 2024 a AARP, el actor relató que durante la audición debía representar una dinámica de amo y esclavo frente al director de casting, lo que implicaba recibir órdenes y “humillarse”. Recordó entonces que sintió que se había preparado toda su vida para una oportunidad como esa.

El papel lo convirtió en una figura reconocida entre los seguidores de la película.

Nacido en Reino Unido, Hibbert también desarrolló una carrera como escritor de televisión en la década de 1990, con colaboraciones en programas como Mad TV y Boy Meets World. Asimismo, participó como guionista en producciones populares, entre ellas la película animada Shrek.

Además de su trabajo en la industria del entretenimiento, impartía clases de improvisación y teoría cinematográfica en la Escuela de Artes de Denver. Hibbert estuvo casado con la actriz Julia Sweeney, quien también participó en “Pulp Fiction”.