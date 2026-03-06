El cantautor Draco Rosa, ganador de varios premios Grammy & Latin Grammy, estrena una nueva era musical con el lanzamiento de “Montserrat”, el primer sencillo y video de su nuevo álbum, “Olas de Luz”.

“Nacido del caos y el pulso crudo de la vida”, “Montserrat” busca abrir el ciclo de lo que será la nueva producción discográfica del artista, en el que aspira llevar a sus seguidores a un recorrido por el amor que desafía el tiempo y el espacio, con letras que pintan imágenes vívidas de paisajes impresionantes, recuerdos compartidos y conexiones fatídicas.

“Tras 43 años creando melodías, este viaje captura la semblanza de un amor eterno… un disipador de la oscuridad”, comentó Draco Rosa, en declaraciones escritas.

El sencillo cuenta con la participación de su legendaria banda y el sonido único de Phantom Vox. El video fue grabado en el Gallery Inn en Viejo San Juan, Puerto Rico, en el mismo cuarto donde parte de la grabación y producción del álbum fue creado. La dirección del video estuvo a cargo de Redamo Rosa, quien captura la atmósfera íntima y cinematográfica que define esta pieza sonora, resaltando así la conexión especial entre el lugar y la música.

Con el álbum “Olas de Luz”, Draco Rosa invita al público a unirse a un movimiento que celebra la vida cruda y la música hecha a mano. Además, el artista promete que el proyecto será una joya musical para todos aquellos que anhelan autenticidad, destinado a ser una obra especial para los amantes de la música y coleccionistas de todo el mundo.

El álbum completo se estrenará el 24 de abril de 2026.