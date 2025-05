Está bastante establecido que Marvel Studios, al igual que otras franquicias en Hollywood, tienen la costumbre de utilizar fórmulas narrativas predeterminadas para sus proyectos grandes con la intención de elevar sus probabilidades de éxito. Esto es algo que a veces le funciona para bien y en otras para mal.

En el peor de los casos, cuando se implementa esta fórmula, la audiencia es expuesta a una historia predecible y que se siente como un producto regurgitado. Pero cuando los grandes estudios toman esos riesgos necesarios y unen sus mentes a las de artistas audaces obtenemos como resultado películas como “Thunderbolts*”.

En esta cinta, que estrena hoy en la Isla, seguimos a un nuevo grupo de antihéroes compuesto por “Yelena Belova”, “Bucky Barnes”, “Red Guardian”, “Ghost” y “Taskmaster”, quienes buscan ser mejores personas luego de llevar vidas de violencia y soledad. Pero estos deseos se ven repentinamente interrumpidos por una secreta y peligrosa amenaza llamada “Proyecto Sentry”, que los obliga a preguntarse si serán ellos los llamados a responder ahora que los Avengers no están.

“Thunderbolts*” no era lo que esperaba que iba a ser y lo digo en el mejor sentido. Me encantó encontrarme con un proyecto que no tiene miedo en llevar la franquicia de Marvel en otras direcciones y hacerlo de una manera tan efectiva. Me recordó mucho a lo que series como “The Boys”, de Prime Video, están haciendo con el género de los superhéroes: pensando fuera de la caja y explorando nuevas maneras de contar este tipo de historias.

De hecho, curiosamente la trama del villano, “Sentry” (también conocido como “Bob”), me recordó mucho a lo que atraviesa el personaje de “Sam Riordan” en la serie “Gen V” (“spin-off” de “The Boys”). “Sentry” al igual que “ Sam” es una persona superpoderosa que enfrenta problemas mentales y se convierte en víctima de sus propias capacidades.

Así es, uno de los problemas principales y grandes temáticas de esta nueva película de Marvel es la salud mental. Varios de los personajes principales luchan con los “demonios” de su pasado y presente durante el transcurso de la historia y tengo que decir que el filme logra un enorme impacto emocional con este elemento. Esto se debe principalmente a un excelente libreto escrito por Eric Pearson, Joanna Calo y Kurt Busiek, que explora con mucha inteligencia la importancia de la familia que escoges para tu vida y lo que ocasiona el peso psicológico de no sentirse necesitado.

Las actuaciones de Florence Pugh y Lewis Pullman elevan en gran manera el poder de estas temáticas y las hacen sentir auténticas. “Thunderbolts*” se convirtió en uno de los pocos proyectos de Marvel que me han conmovido casi al punto de las lágrimas y eso es gracias a estos dos actores.

Pugh y Pullman demuestran una vez más que son talentos de alto calibre y en consecuencia hacen que el Universo Cinemático de Marvel sea mejor. Por otro lado, David Harbor, quien interpreta a “Red Guardian”, se luce como el elemento cómico del filme. En cada escena te saca desde una sonrisa hasta una carcajada; simplemente no puedes evitar contagiarte con su ánimo por ser quien es. El resto del elenco también hace un buen trabajo, pero para ser honesto esperaba ver más de Sebastian Stan como “Bucky Barns”.

La dirección por parte de Jake Schreier es sólida. La cinta tiene varias escenas visualmente impresionantes, pero la que más resaltó para mí es una que sucede al principio y que involucra a “Yelena” peleando en un pasillo. Esta secuencia tiene un presagio relacionado a las sombras que es superingenioso.

Lo único negativo que diría de “Thunderbolts*” es que es un tanto ligera en acción y esto no le va a sentar bien a los fanáticos más tradicionales de la franquicia, pero aparte de esto es la mejor cinta del MCU desde “Deadpool & Wolverine”.

Por último, debes saber que tiene dos escenas al final de los créditos (la última es increíble y hace señal a un futuro prometedor para las próximas cintas de este universo que amamos tanto).