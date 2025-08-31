Enfocados en darlo todo pa’ la próxima.

Así están los concursantes Santiago López y Sheila Miranda tras ser los nuevos amenazados de la séptima edición de “Objetivo Fama”. Ambos esperan conseguir el respaldo de la fanaticada para salvarse de la cuarta eliminación.

“¡Me pegó bastante esta!”, manifestó el cantante venezolano en entrevista con Primera Hora tras culminar la quinta gala del “reality” de Telemundo, donde le tocó interpretar “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra junto a la puertorriqueña Taishmara Rivera, que recibió opiniones mixtas del panel del jurado, desde halagos por llevar la serenidad que reina en el número del artista dominicano, hasta críticas por la proyección y dicción.

“Siento que lo pude hacer mejor, pero también siento que hice lo que tenía que hacer. Con la canción no se podía hacer mucho, es una canción ‘flat’ todo el tiempo, y siento que hicimos varios cambios en lo que se podía demostrar la calidad vocal y el canto”, destacó el joven de 18 años, quien ya se proclamó como el “rey de los nominados”, entre broma y broma.

Por otro lado, reconoció qué contar con la boricua de 24 años, con quien parece mantener una relación más que amistosa en la Casa Estudio, no fue factor para impactar su desempeño en el escenario negativamente.

“(Contar con Taishmara) influyó para bien, obviamente, porque se siente más la química, se siente más que conectamos, y la gente puede conectar más con eso. Pero no siento que afectó para mal, ni nada de eso”, sostuvo.

Sheila, por su parte, admitió sentir, “muchas emociones pasando por mi cabeza” tras reconectar con sus raíces mexicanas al interpretar “Dime cómo quieres”, de Christian Nodal y Ángela Aguilar junto a su compatriota Alexis Sicairos.

“Me siento triste porque hice lo mejor que pude. Sinceramente, puedo trabajar con lo que hago, pero sé que puedo intentar hacerlo mejor”, aseguró la concursante de 22 años, quien recibió críticas fuertes de los jueces, particularmente de la ganadora de la quinta edición de la competencia, Cristina Eustace, quien los exhortó a ambos a mejorar al ser los únicos en representar a México dentro del concurso.

“Tengo que trabajar más con el aire y echarle más ganas. También tengo que mejorar lo que quiero proyectar”, manifestó la joven, quien aseguró que también le meterá mano a la dicción en sus ensayos.

Sheila agradeció al público por el respaldo que ha recibido en sus presentaciones semanales en el Centro de Bellas Artes de Caguas, por lo que anhela contar con ese apoyo a la hora de votar.

“Sin ellos no sería la persona que soy ahorita, ¡y voy a crecer!”, manifestó.

Santiago, autoproclamado “Rey de las Nominaciones”, espera recibir los votos de sus compatriotas que residen en Estados Unidos, así como los boricuas que han prestado su apoyo para mantenerlo en la competencia.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes, porque siendo de otro país y saber que me apoyan se siente muy bonito y es muy lindo”, manifestó.

Para apoyar a su concursante favorito puede acceder a objetivofama.net para dejarles hasta 10 votos por día. El público tiene hasta el jueves, a las 7:00 de la noche, hora de Puerto Rico, para respaldar a los nuevos nominados.