Esta semana estrenan varias películas y series de alto calibre, entre ellas una que probablemente recibirá varias nominaciones a los premios Oscar el próximo año.

“Copshop”, lo nuevo de Gerard Butler, encabeza la lista de estrenos en la pantalla grande. “Cry Macho”, un nuevo western del director y actor Clint Eastwood, también llega a los cines, estrenando de manera simultánea en la plataforma de “streaming” HBO Max. Además, está la cinta de suspenso “The Night House”, protagonizada por Rebecca Hall.

Por otro lado, la película biográfica “The Eyes of Tammy Faye” llega hoy a las salas de Fine Arts con una poderosa actuación de Jessica Chastain que de seguro le otorgará su segunda nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor actriz.

En las plataformas de “streaming” esta semana tenemos el estreno del remake del clásico de los 80, “He-Man and the Masters of the Universe”, de Netflix, y las películas “Everybody’s Talking About Jamie” y “The Mad Woman’s Ball”, de Amazon Prime Video.

Copshop

Huyendo de un asesino, un astuto estafador crea un plan para esconderse en una estación de policía de una ciudad pequeña. Cuando el asesino llega a la estación, una policía novata - que no tenía idea de que estaba pasando - se ve envuelta en su pleito.

Género: Acción

Elenco: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss

Estreno: Hoy en cines

Cry Macho

Un hombre que solía ser una estrella de rodeos se toma la tarea de llevar a un joven a su padre, lejos de su madre alcohólica. En su viaje, la ex estrella encuentra redención tratando de enseñarle al niño lo que es ser un buen hombre.

Género: Western, Drama

Elenco: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola

Estreno: Hoy en cines y mañana en HBO Max

The Night House

Beth, la viuda de Owen, decide visitar la casa del lago donde Owen se quitó la vida. Es aquí donde Beth comienza a descubrir los secretos más oscuros de la persona que estuvo a su lado por tantos años de su vida.

Género: Horror/Thriller

Elenco: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall

Estreno: Hoy en cines

The Eyes of Tammy Faye

Lo nuevo de Michael Showalter sigue a Tammy Faye, interpretada por Jessica Chastain, y su esposo Jim Bakker, mientras estos crean un imperio en el mundo de la televisión con la excusa del cristianismo. Basada en el documental del 2000 del mismo nombre.

Género: Drama

Elenco: Jessica Chastain, Andrew Garlfield, Vincent D’Onofrio

Estreno: Hoy en Fine Arts

He-Man and the Masters of the Universe

El príncipe Adam de Eternia descubre el poder de Greyskull y se transforma en He-Man, Master of the Universe, mítico personaje de los años 80s. Este es un remake de la famosa serie de los 80s.

Género: Aventura

Elenco: Kimberly Brooks, Antony del Rio, Trevor Devall

Estreno: Hoy en Netflix

Everybody’s Talking About Jamie

Max Hardwood protagoniza esta adaptación del musical (del mismo nombre) que sigue la historia de un joven en Sheffield, Inglaterra, quien solo quiere ser una “drag-queen”.

Género: Biografía/Drama

Elenco: Max Hardwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video

The Mad Women’s Ball

Geneviève es una mujer que es internada en una facilidad de salud mental injustamente y hace un plan para escaparse con la ayuda de una de las enfermeras. Basada en la novela “Le bal des folles” de Victoria Mas.

Género: Thriller

Elenco: Mélanie Laurent, César Domboy, Lou de Laâge

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video