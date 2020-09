Poca la presencia de público.

Las salas de Caribbean Cinemas en Montehiedra Town Center reabrieron la tarde de este jueves tras la autorización de la orden ejecutiva que entró en vigor el pasado sábado, y que se extiende por tres semanas hasta el próximo 2 de octubre.

La empresa comenzó la fase de reapertura hoy con las salas de Plaza las Américas, Plaza Carolina y Plaza del Caribe en Ponce, además de Montehiedra Cinemas. Si bien el pasado 18 de junio contaron con la aprobación para recibir público tras una pausa desde mediados de marzo, a finales de julio se ordenó el cierre total de esta alternativa de entretenimiento dentro de la orden ejecutiva de entonces por el incremento de casos confirmados de COVID-19 en la Isla.

Aunque se adelantó que la capacidad en cada sala es limitada (un 25%) como parte de los protocolos de prevención por la pandemia, en las tandas de Montehiedra Cinemas el público presente fue menor de lo esperado.

“La venta ha estado poco a poco”, afirmó la directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas, Mayra Ramírez . “Tenemos que reconocer que el público en general, igual que cuando abrimos en junio, el público fue poco a poco tanteando, viendo a ver cómo se movía, qué va a pasar ahora. Creo que es un proceso natural, de ganar confianza que es totalmente normal y podemos entender, así que estamos super tranquilos en este sentido”, expuso, y adelantó que el estreno Unhinged ha sido el que ha creado mayor interés.

Taysha Narváez acude a la reapertura de las salas de cine Caribbean Cinemas en Montehiedra.

Precisamente, este es el filme por el que se interesó Taysha Narváez, quien compró su boleto de manera presencial. “Soy una fanática número uno del cine. A mí me encanta”, dijo, y aclaró que esto no implica que no sienta preocupación por el COVID-19. “Me da un poco de miedo, pero decidí venir a la primera tanda porque pienso que nadie va a haber usado la butaca, se supone que esté desinfectada”.

Carmen Padilla llegó para ver Playing with Fire. “Soy fanática del cine. En realidad esto es lo único que yo he extrañado porque es una terapia”, mencionó. “Estamos todos preocupados pero como ves andamos con todo (hand sanitizer) y entendemos que en todo lugar tenemos que tener cuidado, no solamente en el cine”.

Comprometidos con la prevención

Ramírez resaltó varias medidas para cumplir con las medidas de prevención, así como ganar la confianza del público. “Aunque el cliente puede comprar su boleto de manera presencial, estamos promoviendo el sistema touchless en la compra de boletos”, enfatizó, alternativa que también existe para la compra de opciones en el concesionario.

Una vez en el cine, la toma de temperatura y el uso de mascarillas será compulsorio.

Vista de una de las salas..

Habrá asientos disponibles para desde una hasta cuatro personas juntas, dejando bloqueadas dos o tres butacas de por medio entre el próximo cliente para cumplir con el requerimiento de los 6 pies de distancia. También, se bloqueará una fila completa entre cada fila de asientos, y se le requerirá a los clientes que se mantengan en sus butacas y salgan en orden de fila al momento de desalojar la sala.

El tiempo entre tandas para la limpieza y desinfección de las salas y butacas es otra de las prioridades, según destacó Ramírez.

“Antes el tiempo entre tandas era comúnmente de 20 a 30 minutos. Ahora estamos unos 50 minutos, aproximadamente. Esto hace que público llegue poco a poco y nunca haya aglomeraciones en el lobby”, enfatizó. “El otro propósito es que tenemos más tiempo para limpiar profundamente entre cada tanda, que también estamos bien rigurosos con el factor de limpieza”, recalcó.

Como medidas adicionales, habrá estaciones de hand sanitizer, y se instalarán acrílicos de protección en los mostradores de venta de boletos y en el área de concesión.