Patty Jenkins, guionista y directora de “Wonder Woman 1984″, dio nuevos alcances de la esperada segunda parte de la cinta sobre la Mujer Maravilla que protagoniza Gal Gadot. Entre las varias novedades, la cineasta dejó claro que esta nueva historia no se trata de una secuela como muchos piensan.

“No retomamos la historia donde la dejamos por última vez, porque fue hace 66 años, así que ha estado viviendo por más de seis décadas sola, en el mundo del hombre, sirviendo a la humanidad y haciendo el bien y esta historia es una historia propia, quiero decir, lo único que compartimos en ambas historias es probablemente, ya sabes, el hecho de que es Diana Prince y también Steve Trevor, pero aparte de eso, es un mundo completamente nuevo y la era es diferente, Diana es diferente y la historia es nueva”, expresó la cineasta en entrevista al la revista británica Total Film.

Kristen Wiig, quien interpreta a la villana Cheetah en la cinta, secundó a Jenkins y opinó acerca de esta continuación: “Realmente no se siente como una secuela, todo es diferente, los carteles, la música, todo... ¡Obviamente los carteles son diferentes! ¡Quiero decir, como el estilo! Muchas veces, con la secuela, quieres mostrar la conexión con la primera y este no es el caso”, explicó la actriz.

Posible trilogía

Jenkins habló también de los posible proyectos con “Wonder Woman” y estos incluyen una tercera parte de la cinta y un spin-off sobre las Amazonas.

“No voy a concretar una idea nueva hasta que salga esta película, porque quiero darme un respiro y tener la mente fresca”, explicó Jenkins. “Pero sí, hay un arco que tengo en mente para la primera película, y luego la segunda película, y luego la película de las Amazonas, y luego la tercera película”.

No obstante, Jenkins se adelantó a dejar en claro que en el caso se de luz verde a la cinta de la Amazonas, no sería ella quien la dirija.

“No voy a dirigirlo, con suerte”, sonríe. “Voy a intentar realmente no hacerlo. No va a ser fácil Pero [el coguionista de WW84 y ex presidente y director creativo de DC Entertainment] Geoff Johns y yo se nos ocurrió la historia, y vendimos el lanzamiento, y lo vamos a poner en marcha. Lo produciré, seguro”, declaró.

Wonder Woman y la pandemia

A pesar de revelar sus futuros proyectos con la superheroína de DC, Jenkins se muestra cauta y no da por hecho que todo lo que ahora mismo es un proyecto conversado pueda materializarse en un futuro. Asimismo, ha dicho que la pandemia que azota al mundo en la actualidad seguramente se vinculará de alguna manera a la vida de Wonder Woman en una próxima entrega.

“He pulsado el botón de pausa”, dijo la directora sobre “Wonder Woman 3″. “Porque la verdad es que la trama venía del estado en el que nos encontrábamos hace seis meses. Y quiero asegurarme de que absorbo por completo cualquiera que sea el resultado de esta pandemia”, aclaró.

El nuevo Steve Trevor

Otras de las novedades que veremos en “Wonder Woman 1984″ es el regreso de Chris Pine en su papel del piloto Steve Trevor. En la misma entrevista a Total Film, el actor no explicó como se justifica el regreso de su personaje, el cual muere en la primera cinta pero sí dio un adelanto de la personalidad de este en esta nueva entrega.

“Lo que diré sobre él es que está profundamente emocionado. Está emocionado de volver con Diana. Está entusiasmado con este mundo. En tono es diferente porque no está cansado del mundo. Es un giro de 180 grados al tono del personaje en la primera película”, dijo.

¿Inspirados en Donald Trump?

El hermetismo con el que se guarda la trama de “Wonder Woman 1984″ desencadenaron en apuntar que el personaje de Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal está inspirado en Donald Trump. Sobre este rumor, Patty Jenkins comparó la interpretación de Pedro la con la de Gene Hackman como Lex Luthor en Superman de 1978: “Es un villano con potencial para ser peligroso y aterrador”.

Estreno

El estreno de “Wonder Woman” está programado para el 2 de octubre luego de ser pospuesto para junio y luego para agosto de este año. “Cuando dimos luz verde a WW 1984, fue con toda la intención de pudiera ser vista en pantalla grande y nos complace anunciar que Warner Bros. Pictures llevará la película a los cines el 14 de agosto. Esperamos que el mundo sea un lugar más seguro y saludable para entonces”, dijo el presidente de Warner Bros Motion Picture Group, Toby Emmerich, en ese momento.

Cabe destacar que otras películas como “Tenet” de Christopher Nolan y “Mulan” de Disney, fueron pospuestas por segunda vez debido al resurgimiento de casos de coronavirus en Estados Unidos.