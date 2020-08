El puertorriqueño Tommy Ramos agradeció a su fanaticada por el apoyo que le dieron durante la competencia Exatlón (Telemundo), la que tuvo que abandonar anoche debido a una lesión en su rodilla.

“No tengo nada más que decir que GRACIAS... Gracias a todos ustedes que siempre me apoyaron, gracias por no dejarme solo, por reír conmigo, por llorar conmigo, por vivirse esta gran aventura junto a mi. Gracias a todos mis fanáticos por lograr que yo regresara a las arenas de Exatlon. Gracias a la producción y a mi familia roja. Gracias a mi equipo de trabajo que mientras yo estaba dejándolo todo en la competencia estuvieron manteniendo mis redes sociales vivas. Gracias a ti mi amor @vilmariemojica por ser mi fanática #1 incondicional. Gracias Papa Dios por que sigo vivo y puedo ver una vez más a mi familia... No sé qué me espere el mañana, pero prometo afrontarlo con la mejor cara posible, con la frente en alto y siempre sonriendo. De todo corazón GRACIAS!”, publicó el exgimnasta en su cuenta de Instagram.

Anoche, Telemundo anunció a través de sus redes sociales que Ramos había sufrido una lesión en una rodilla por lo que tuvo que no seguiría en la competencia. “Con dolor en el corazón nuestro Tommy Ramos decide renunciar a ir a duelo de eliminación por su lesión en la rodilla. Decide irse a casa para regresar con sus niñas y su esposa”, se comunicó. Los concursantes de Exatlón luchan por llevarse el gran premio de $200,000.

No es el primer accidente que Ramos, integrante del “Team Famosos”, tiene en el reality show. A principio de la cuarta temporada, el deportista sufrió una cortadura en su rostro.