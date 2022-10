En noviembre serán subastados los guantes de Darth Vader, de “Star Wars”, así como el traje completo de Superman que usó Christopher Reeve en la película del héroe en 1978 y 1987.

La subasta de la compañía británica recuerdos Propstore incluye artículos famosos del cine y la televisión, así como de la música.

El catálogo tiene 1,500 lotes con un valor total estimado de $12.3 millones.

Y además de los guantes negros de Vader de la primera “Star Wars” de 1977, está la Biblia que ocultaba un martillo en “Shawshank Redemption”, cinta de 1994; una copia de tapa dura de la primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal, que salió en el 2001; y el casco de piloto que usó Sean Connery en Solo se vive dos veces, de 1967.

En cuanto a los recuerdos musicales, aparecen en el listado la guitarra Gibson Les Paul Silver Sparkle Florentine de Noel Gallagher, usada en el álbum y la gira Be Here Now, que podría venderse entre $350,000 a $550,000.

Igualmente, los oferentes pueden pujar por el traje espacial Major Tom de David Bowie del video Ashes to Ashes; una solicitud de licencia para armas con la firma de Elvis Presley, el banjolele ‘E’ de George Harrison y la lista de canciones escritas a mano por Dave Grohl de la gira ‘Nevermind’ de Nirvana.