Los premios Oscar han dado de qué hablar desde su última edición, debido a que el 27 de marzo de 2022 Will Smith abofeteó a Chris Rock después de haberse burlado de su exesposa, situación que causó mucho revuelo a nivel mundial además de ocasionar que los premios de cine más importante perdiera parte de su prestigio.

De acuerdo con una entrevista hecha por la revista estadounidense Time al director de los premios Oscar, Krim Kramer, la organización decidió crear el ‘equipo de crisis’, el cual buscará implementar medidas preventivas y de acción en caso de que ocurra algún hecho violento.

”Buscamos estar preparados para cualquier cosa que no podamos anticipar en este momento”, comentó.

Por otro lado, el presentador oficial de la ceremonia será Jimmy Kimmel, conocido por sus facetas de actor y guionista, además de ser el productor ejecutivo y presentador del ‘Jimmy Kimmel Live!’ desde 2003.

También es recordado por haber hecho parte de los premios Oscar en 2018, año en que sucedió el error de los sobres anunciando la película de ‘La La Land’ a cambio de ‘Midnight’.

El director de los premios Oscar mencionó su gran expectativa que tiene frente al presentador de la ceremonia dado que tiene una “habilidad muy específica, y no hay mucha gente que pueda hacerlo bien. Jimmy es un sueño con el que trabajar”.

Además lo describió como una persona respetuosa y chistosa, esperando que el público se sienta muy “seguro y comprometido con su energía”. Finalmente, los fanáticos tienen la esperanza de que esta ceremonia los vuelva a cautivar y a deslumbrar.

Conozca algunos de los nominados

Mejor película:’All the Quiet on the Western Front’. ’Top Gun: Maverick’. ’Triangle of Sadness’.

Mejor dirección: Martin McDonagh (‘The Banshees of Inisherin’). Daniel Kwan y Daniel Scheinert (‘Everything Everywhere All at Once’).

Mejor actor: Austin Butler (‘Elvis’). Colin Farrell (‘The Banshees of Inisherin’). Brendan Fraser (‘The Whale’).

Mejor actor de reparto: Brendan Gleeson (‘The Banshees of Inisherin’). Brian Tyree Henry (‘Causeway’). Judd Hirsch (‘The Fabelmans’).