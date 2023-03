“Esta película ha ayudado a abrir corazones entre los miembros de la familia, ya sea entre esposa y esposo, madres e hija, hijas y padres”, dijo una emocionada Michelle Yeoh en la sala de prensa de la gala del Oscar, con su premio a Mejor actriz en mano, tras convertirse, con “Everything Everywhere All At Once”, en la primera mujer asiática en tener este reconocimiento.

Además, otro ganador de la noche, Brendan Fraser, compartió lo que su papel en “The Whale” le regaló, cuyo rol le garantizó le premio a Mejor actor.

“Todo esto ha sido un viaje de revaloración y reafirmación, ofreciéndome una gran lección de gratitud y humildad. Si me preguntas qué es lo primero que pensé cuando escuché mi nombre, dije: ‘esto debe ser un error’. Pero luego me di cuenta que debía ponerme de pie y caminar hacia el micrófono a decir algo lo más pronto posible”, bromeó.

“Creo que ya sé lo que se siente estar dentro del metaverso. También esto del Oscar significará que debo buscar trabajo”, indicó el actor quien por casi dos décadas no actuaba.

Por su parte, Jamie Lee Curtis se volvió la rompe quinielas con su estatuilla como Actriz de reparto, haciendo historia al lado de Yeoh y Ke Huy Quan, como el tercer filme en la historia en llevarse tres Oscar de actuación (luego de “A Streetcar Named Desire”- 1951- y “Network”- 1976).

“Me gustaría ver a más mujeres ser nominadas para que haya igualdad de género en todas las áreas del arte de hacer cine, pero también siento que estamos lejos de ese objetivo. Creo que ese sentido de inclusión no existirá mientras sigamos tomando decisiones binarias, debiendo decidir entre hombres y mujeres”, dijo Lee Curtis.

“Lo comparto como madre de una hija transgénero, entendiendo que categorizar las cosas por género disminuye más las posibilidades para las mujeres. La respuesta es ser más inclusivo e invitar a más mujeres, es lo que yo promuevo”, motivó la actriz central de la cinta Halloween e hija de los nominados al Oscar, Janeth Leigh y Tony Curtis.

Mientras, la nostalgia brilló con Ke Huy Quan, quien citó a sus compañeros del filme de 1985 “The Goonies” “antes de que comenzara la entrega, Corey Feldman, uno de mis hermanos por haber sido Goonie, me marcó por teléfono. Sean (Astin) también me buscó, Josh (Brolin) y Martha (Plimpton), siempre estamos unidos, porque conformamos como una familia juntos. ‘The Goonies’ nunca nos damos por vencidos”, dijo.

“Llevo mucho tiempo en que le marco por teléfono a mi agente y pregunto si algo hay nuevo para mí y la respuesta siempre es que no. Espero este lunes llamarle y que me dé una respuesta distinta”, expresó.