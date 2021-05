La estrella de acción, Angelina Jolie regresa al género por primera vez en años con “Those Who Wish Me Dead”, una cinta que la verá combatir fuegos en los bosques de Montana. La acción, sin embargo, no termina aquí. El director Zack Snyder regresa con una nueva cinta de acción, “Army of the Dead”, encabezada por el ex luchador profesional, Dave Bautista. Además, las salas de cine verán el regreso de una nueva franquicia de la saga de “Saw” con “Spiral: The Book of Saw”, protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson.

Para todos aquellos que prefieran ver algo en sus casas, estrenando en las pantallas pequeñas esta semana, se encuentra una nueva temporada de “Love, Death & Robots”, el estreno de la cinta de misterio “The Woman in the Window”, una nueva serie limitada, protagonizada por Ewan McGregor, “Halston”, y estrenando en Amazon Prime Video se encuentra la nueva serie de Barry Jenkins, “The Underground Railroad”.

Those Who Wish Me Dead

Luego de perder las vidas de tres personas, una bombero paracaidista es enviada a ser vigilante de incendios en los bosques de Montana, donde se encuentra a un niño que está huyendo por su vida.

Género: Acción/Suspenso

Elenco: Angelina Jolie, Jon Bernthal y Nicholas Hoult

Estreno: Mañana en cines y HBO Max

Spiral: The Book of Saw

Un policía veterano, un detective descuidado y su compañero novato investigan unos asesinatos que traen a la mente el sangriento pasado de la ciudad, y pronto se dan cuenta que están atrapados en el juego del famoso asesino.

Género: Horror

Elenco: Samuel L. Jackson, Chris Rock y Morgan David Jones

Estreno: Hoy en cines

Army of the Dead

Luego de un brote de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios logra entrar a la zona de cuarentena para hacer el robo más grande de toda su vida.

Género: Acción/Horror

Elenco: Hiroyuki Sanada, Dave Bautista y Ella Purnell

Estreno: Hoy en cines

Together Together

Cuando una mujer solitaria decide convertirse en la madre sustituta para un hombre en sus 40s, los dos extraños se ven envueltos en una extraña relación que los tendrá cuestionando lo que es la conexión, y los límites del amor.

Género: Comedia

Elenco: Ed Harris y Patti Harrison

Estreno: Hoy en Fine Arts

The Woman in the Window

Ambientada en Nueva York, la cinta de drama sigue a una mujer agorafóbica, protagonizada por Amy Adams, luego de presenciar un perturbador acto de violencia cuando comienza a espiar a sus nuevos vecinos.

Género: Crimen/Drama/Misterio

Elenco: Amy Adams, Gary Oldman y Anthony Mackie

Estreno: Mañana en Netflix

Halston

La serie limitada de Netflix seguirá a Halston, interpretado por Ewan McGregor, un diseñador de moda estadounidense que saltó a la fama en la década de los 70.

Género: Biografía/Drama

Elenco: Ewan McGregor, Rory Culkin y Rebecca Dayan

Estreno: Mañana en Netflix

Love, Death & Robots: Volume 2

Regresa la popular serie antológica de Netflix, Love, Death & Robots con más amor, más muertes y más robots. La serie fue creada por Tim Miller, director de Deadpool, y David Fincher es uno de sus productores.

Género: Sci-fi

Estreno: Mañana en Netflix

The Underground Railroad

“The Underground Railroad” trae de vuelta a Barry Jenkins, director de Moonlight, quien desde 2018 no estaba al mando de un proyecto. La serie cuenta la historia de Cora, y su travesía tratando de escaparse de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos.

Género: Drama

Elenco: Thuso Mbedu, Chase Dillon y Joel Edgerton

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video