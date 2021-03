Última temporada de “Queen of the South” se estrena en abril “Queen of the South”, como “La reina del sur”, se basa en la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte sobre el mundo del narcotráfico.

"Queen of the South" cuenta la poderosa historia de Teresa Mendoza (Alice Braga), una mujer que se ve obligada a huir de un cártel mexicano y buscar refugio en Estados Unidos, narrando su eventual ascenso al poder sobre su propio imperio de narcotráfico. Miami. La quinta y última temporada de "Queen of the South", la versión en inglés de la serie "La reina del sur" y protagonizada por la brasileña Alice Braga, se estrenará el 7 de abril en USA Network, informó este lunes la cadena en un comunicado. La última temporada de "Queen of the South" contará con 10 episodios que se empezarán a emitir desde el miércoles 7 de abril. "Queen of the South", como "La reina del sur", se basa en la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte sobre el mundo del narcotráfico, mientras que Braga encarna a Teresa Mendoza, papel que en la serie original interpretó la mexicana Kate del Castillo. "Esperamos que esta gran temporada culmine con un final que les dé a nuestros fanáticos el final que se merecen", dijo Frances Berwick, presidente de Entertainment Networks. La primera temporada de la serie, que también tiene a Braga como productora ejecutiva, se estrenó en junio de 2016 y un año más tarde salió la segunda. Las siguientes llegaron al público en 2018 y 2019, pero la última ha tenido que esperar casi dos años debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión no se mantendrá junio como fecha de inicio de la nueva temporada como pasó en todas las ocasiones precedentes, ni tendrá 13 capítulos como en las cuatro entregas anteriores, sino un total de 10. "Queen of the South" cuenta la poderosa historia de Teresa Mendoza (Alice Braga), una mujer que se ve obligada a huir de un cártel mexicano y buscar refugio en Estados Unidos, narrando su eventual ascenso al poder sobre su propio imperio de narcotráfico. Además de Braga, la serie cuenta en su elenco con Hemky Madera, Joaquim de Almeida, Peter Gadiot y Veronica Falcón, y se espera que todos ellos regresen para la última temporada de la serie, de la que se desconoce todavía la trama. "No podríamos estar más orgullosos de todo nuestro elenco y equipo que se unieron a nosotros en este magnífico proyecto", dijeron los productores ejecutivos Dailyn Rodríguez, Ben Lobato y David Friendly sobre una "explosiva" serie que se ha rodado en lugares tan lejanos como Ciudad de México, Malta, Colombia y Estados Unidos.