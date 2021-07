Desde niño, el género de acción fue llamando su interés hasta que visualizarse en escenas de combate y artes marciales en películas fue ganando terreno en sus aspiraciones profesionales.

Sus esfuerzos le han permitido al actor puertorriqueño José Manuel Vázquez abrirse camino en su anhelo por trabajar en esta faceta, tanto en Puerto Rico como en otros destinos fuera de su tierra.

Una de esas oportunidades llegó del actor de artes marciales Marko Zaror, de Chile, quien lo invitó a participar del filme El puño del cóndor.

“Marko es un actor de artes marciales y acción de mucho calibre”, describió José Manuel. “Ha trabajado con Scott Adkins, que es otra marca bien grande, ha trabajado con The Rock (Dwayne Johnson). Ha trabajado con todo el mundo, y me hace una invitación porque encuentra una similitud en el trabajo que yo estaba haciendo, y llegó este proyecto que es preparado para el nicho de la gente que le encantan las películas de artes marciales”, añadió el artista nacido en Arecibo, quien ha pasado parte de su crianza en Vega Baja.

“Trata de este guerrero que tiene bajo su custodia un arte marcial, y están estos otros guerreros intentando derribarlo para quitarle los secretos de ese arte marcial. Es algo bien kung fu de las películas 70, pero bien contextualizado a la cultura latina”, comparó, y habló de la complacencia con su personaje.

“Es ‘El Reflejo’. Soy un estudiante de la misma escuela donde su personaje (de Zaror) se entrena, yo intentando derribarlo a él con cierta arrogancia de joven, cómo yo lo puedo lograr, cómo yo le puedo ganar, pero obviamente yo voy a tener cierta limitación cuando me enfrente a él, y esa es la parte donde mi personaje tiene otro despertar, donde dice ‘voy a tener que entrenar más fuerte para poder derribarlo’”.

Los planes de Zaror son que el proyecto fílmico estrene este mismo año.

“Estamos próximos a recibir noticias del tráiler (vídeo promocional). Se supone que el proyecto va a estar para septiembre, pero todavía están debatiendo cuál va a ser la plataforma, porque Marko estaba pensando si este proyecto lo va a dividir en una web serie. Está evaluando la distribución”, aclaró el actor, quien compartió con ilusión que tanto Zaror como el director Ernesto Díaz lo apodaron el “Latin Dragon”.

“Cuando ves actores de acción siempre los definen como el dragón”, mencionó sobre esta costumbre. “En otro foro he recibido otros premios y otras cosas pero nada se compara a que el héroe de acción que tú sigues te diga a ti lo mismo. Fue algo bien bonito a lo que uno aspira, que venga de alguien que tú admiras”, añadió José Manuel, quien repasa con orgullo su labor en el filme The Witness, que escribió.

“Es la primera película de Puerto Rico de artes marciales. Se filmó en 2010 y se estrenó en 2011 en cine”, recordó, y compartió que se exhibió en el LA Action Film Festival en el mismo año.

“Tuve nominación de mejor actor de acción, pero lo interesante no era tanto la nominación, sino que en la competencia estaba Robin Shou, protagonista de la primera Mortal Kombat, Johnny Strong, que ha hecho sus películas también (The Fast and The Furious, Get Carter)”, resaltó, y mencionó que la mayor parte del conocimiento de sus movimientos en este género de acción ha sido de manera autodidacta.

“Comencé brevemente Taekwondo, pero mi preparación física siempre fueron las acrobacias y traduzco eso a las artes marciales”, afirmó el actor, quien repasó que en este tipo de proyecto fílmico la finalidad es lograr una secuencia de pelea basada en una coreografía para la cámara.

En 2017 fue invitado a protagonizar y dirigir en Nepal The Man from Kathmandu, que el país asiático lanzó en 2019 y cuya labor le hizo merecedor de un galardón como mejor actor en el festival Urban Action Showcase de Nueva York.

“Fue la que me dio pie para luego levantar la atención de Marko”, compartió. “La película fue un éxito en Nepal, un release comercial en cine. Me presentaron ante una audiencia extraña para mí, que soy boricua. Son cosas que uno se lleva y validan tu camino”, valoró el también egresado de la Universidad de Puerto, Recinto de Arecibo, quien cuenta con estudios del departamento de Comunicación Tele-Radial, enfocados en producción y dirección.

Aunque confiesa que ha habido momentos en que ha considerado retirarse de sus aspiraciones profesionales por lo arduo de abrirse paso, lo llena de ilusión su proyecto Swashbuckler Studio, cuyo nombre está inspirado en el término con el que se le conocía en sus orígenes al género de aventuras y acción.

“Quiero volver a traer las películas de acción como una tradición. Por esa línea estoy intentando levantar unos proyectos de carácter cultural donde quiero representar héroes autóctonos en la forma en que yo siempre he expresado estos otros personajes de ficción. Tengo pensado hacer de ciertos personajes de época investigando nuestra cultura”.