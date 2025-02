Dani Tatay es lo que podemos llamar un caballero andante. Tiene una figura imponent e, con ojos azules y una facilidad para contestar y entablar conversaciones que no necesariamente tienen que ver con su personaje de “Andrés” en la telenovela “Sueños de libertad”.

Su personaje es el del chico bueno de la familia en la telenovela de Diagonal TV y Atresmedia, que durante el mes de enero superó por mucho el millón y medio de televidentes sólo en España, y está a punto de cumplir un año en pantalla.

Sus comienzos fueron en el baile, especialmente en obras del teatro musical, destacándose en “Dirty Dancing” o “El guardaespaldas”, entre muchas otras.

Dicen que los caminos son misteriosos. Mientras Dani participaba en una obra de teatro, los protagonistas que se intercambiaban cada 15 días eran los actores Maxi Iglesias e Iván Sánchez, ambos conocidos en Puerto Rico por sus telenovelas y películas. Afortunadamente para Dani, Maxi tuvo que salir de la obra y eso lo catapultó a él a tal nivel que los encargados de otras producciones se fijaron en él.

La telenovela “Acacias 38” lo potenció en grande a la pantalla chica con el personaje del cura “Thelmo Martínez”, un sacerdote que como él mismo nos dice, fue infiel a Dios al enamorarse.

¿Has sido infiel?, le preguntamos y sin pensarlo mucho ríe a carcajadas y nos dice: “Sí, no te voy a mentir. He sido infiel” (continua riendo). “También en las producciones”, asegura enfatizando que la infidelidad no tan solo fue ficticia.

“Debo ser honesto en mis personajes en television, tanto con ‘Andrés de la Reina’, el Benjamín de esa familia, como en ‘Acacias 38’. En esa producción se enamora siendo cura, es infiel a Dios y los problemas se suscitan a tal grado que todos se enteran en Acacias. En ‘Sueños de libertad’ es infiel con su cuñada ‘Begoña’ (Natalia Sánchez). Mi hermano ‘Jesús’ me odia por el amor de ‘Begoña’, que me corresponde, y los problemas entre ellos crecen. Recuerda que ‘Andrés’ está casado con ‘María’ (Roser Tapias). Él no quiere a su esposa y no puede dejar de pensar en ‘Begoña’ y lo que siente por ella. ‘Jesús’ (Alain Hernández) tiene una relación tóxica con ella. Cuando se entera de la infidelidad hace todo lo posible por separarlos”, nos explica.

Según Dani, el personaje de “Andrés de la Reina” lo ha creado un poco pensando y analizando su personalidad.

“Hasta ahora es el personaje que más se acerca a mí, a mi personalidad. Se parece a mí, claro que sí. Creé a ‘Andrés’ un poco como mi esencia. Su padre lo chantajea cuando lo encuentra en una situación embarazosa con la esposa del hermano. Pero el amor entre ellos es tan real que la gente quiere que terminen juntos. Pero eso no lo sé”, expone.

Dani asegura que no le gusta que le llamen galán.

“Eso es muy distinto a lo que soy. Si hago algo como un galán es una caracterización, no porque sea así... es una caracterización solamente”, asegura.

Sobre sus compañeras de reparto asegura llevarse a las mil maravillas con ellas.

“Tengo muy buenas relaciones con Natalia y Roser, son mis compañeras fuera de cámara y dentro compartimos juntos. Tengo muchas escenas con ellas y aunque pueda estar en la cárcel como sucede actualmente, quien está junto a mi es Begoña, su gran amor. Veremos el desenlace, ‘María’ está embarazada, pero no de ‘Andrés’ y habrá que ver que sucede. Como todos los dias se graban hasta dos capítulos diarios estamos adelantado, pero no puedo darte muchos detalles. Mi amor a todos los que siguen la serie y nos apoyan. Ojalá y un canal de televisión abierta pueda comprarla y pasarla”, dice.

Sobre el empoderamiento de las mujeres actualmente no puede dejar de comparar con el 1958, época en que se desarrolla el melodrama.

“Mi amor a todas las mujeres que día a día luchan por superarse, que luchan por su empoderamiento. Creo que es muy positivo todo lo que han logrado desde el 1958. Pero todavía falta mucho para equiparar a la mujer y al hombre en diversas etapas. En 1958, la mujer estaba atrás y era muy duro. Pero todavía falta mucho. Hay que seguir trabajando por sus derechos”, enfatizó justo cuando recibe el llamado para regresar a grabar.