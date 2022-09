Quienes tuvieron oportunidad de ver el programa de juegos y entretenimiento “Dame un break”, que estuvo en la televisión local por 12 años, seguramente recuerdan el segmento “El Break de la Esperanza”, presentado entonces por la animadora Dagmar.

Aquel momento del programa en que el ambiente se tornaba en uno más emotivo y muchas veces dramático, dada la realidad que se presentaba a través de las necesidades de las personas que recurrían al segmento en busca de cubrir sus necesidades, volverá a darse desde la pantalla local, pero en una versión aún más inspiradora.

A partir del miércoles, 14 de septiembre, estrena en el programa “Día a día”, de Telemundo, el segmento “Revive la Esperanza”, con Dagmar nuevamente como la figura enlance entre la persona o familia en necesidad y la audiencia que conocerá cada caso a través de la televisión. Esta nueva etapa de la popular sección es parte de una alianza entre Tony Mojena Entertainment y Primera Hora (GFR Media), por lo que una vez se exponga el caso en televisión, al día siguiente se ampliará cada historia con mayor contenido gráfico y texto en las ediciones impresa y digital del periódico.

PUBLICIDAD

“Para Primera Hora es un honor revivir un proyecto de tanta credibilidad que Tony Mojena y Telemundo trabajaron por muchos años para ayudar a nuestra gente. Todo lo que hacemos hoy día en GFR Media se mide por el servicio a nuesta tierra, semana tras semana reseñamos historias de personas que necesitan algún tipo de ayuda y es parte de nuestra responsabilidad formar parte de proyectos como este, con el que además de colaborar, inspiremos a otros a seguir en este movimiento positivo. Estamos muy emocionados con el estreno de ‘Revive la Esperanza’ para continuar amplificando esa misión”, expresó Pedro Zorilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media

Para la subdirectora de Primera Hora, Ana Enid López, esta alianza, además, busca promover la confianza entre las personas y empresas para que se motiven a contribuir con esta iniciativa.

“Dicen que en la unión está la fuerza y estamos convencidos que la unión de Primera Hora y Telemundo será poderosa para beneficio del pueblo. Este es un país muy generoso, pero a veces hay desconfianza en cuanto a cómo canalizar la ayuda para que llegue a quien realmente la necesita. ‘Revive la Esperanza’ es una oportunidad para donar con amor y con seguridad, porque detrás del proyecto hay un equipo de gente comprometida y de una integridad comprobada. Esta es otra forma de contribuir, desde lo más simple, a la calidad de vida del pueblo puertorriqueño”, afirmó la ejecutiva.

Los casos se presentarán a razón de dos por mes: Durante una semana se expondrá la necesidad, una vez investigaba y corroborada por la producción, y a la próxima semana, se presentarán las ayudas conseguidas para la persona o familia en necesidad.

PUBLICIDAD

Para Dagmar la idea de retomar el segmento en una versión actualizada y mucho más motivadora fue una razón para dar gracias, entendiendo la necesidad que se vive en la Isla desde los huracanes Irma y María en el 2017, seguido por los terremotos y la pandemia.

“Una de las cosas que a mí me ataban a ‘El Break’ y ahora a ‘Revive la Esperanza’ es que yo tuve mucha necesidad y como niña aprendí a no pedir, porque no se podía, así que cuando a mí me daban algo o mi mamá podía alcanzar algo, para mí era un motivo de alegría muy grande. Cuando llegaban esas personas a mí (a través del segmento) yo sabía, porque sé lo que es no tener, yo sé y me identifico con eso”, expuso la animadora, quien estará conociendo y visitando a las personas o familias escogidas para presentarlos a la teleaudiencia.

“Nosotros somos un medio televisivo, donde la gente conecta a través de la pantalla y puede ser algo maravilloso el poder ayudar a esas personas, a esas familias, que están en una necesidad X, la que sea, si nosotros podemos hacerlo, vamos a hacerlo, porque es tiempo de volver a unirnos. Digo que el puertorriqueño cuando está en necesidad y se hace un llamado, ahí estamos todos ayudando y dando la mano. El puertorriqueño es bien empático, es bien solidario, y cuando me dijeron de revivir, dije ¡Qué bueno! Si hay algo que a mí me encanta es poder ayudar a alguien. No tiene que ser material, puede ser hasta una conversación, si yo te puedo ayudar con una palabra de aliento, de esperanza, eso me encanta a mí”, subrayó Dagmar.

PUBLICIDAD

El segmento logró calar en la teleaudiencia por el sentido de humanidad que perseguía y que se propone continuar ahora.

“La importancia que tenía para el público y para nosotros en el programa era ayudar, llevarle a esa persona, a esas familias y cumplir con las necesidades que tenían. Ese era el propósito y si lo logramos, para nosotros era fiesta porque todo lo teníamos bien calladito, entonces, la familia o la persona no sabía nada y le dábamos la sorpresa en el mismo estudio de todas las cosas que le habíamos podido conseguir, cubriendo la gran mayoría de sus necesidades y su felicidad era la nuestra”, compartió la conductora de “Día a día” junto con Raymond Arrieta, Gil López, Nelson del Valle y Carlitos Ramírez.

Originalmente el productor Tony Mojena quiso desarrollar un concepto de interés humano con un formato refrescado, desligado a “El Break de la Esperanza”, pero seguido reconoció que fue un segmento que aún está en la memoria de la gente y era necesario vincularlo.

“No queríamos nada que tuviera que ver con ‘El Break de la Esperanza’, queríamos hacer una cosa nueva, pero después dijimos, hay que conectar para que las empresas se acuerden y no empezar desde cero, y de ahí es que viene ‘Revive la esperanza’”, detalló el ejecutivo, quien seguido advirtió que se cubrirán necesidades que, como producción, sean realizables.

Las personas o familias interesadas en presentar su situación para ser considerada para el segmento, pueden escribir al correo electrónico: revivelaesperanzapr@gmail.com, o a través de WhatsApp al número: 787-505-7575.