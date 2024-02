Como plataforma de streaming, a través de los años Netflix ha tenido gran éxito con una gran variedad de proyectos originales. Pero con las adaptaciones de propiedades intelectuales ya amadas y aclamadas por sus fanáticos ha tenido que luchar, como es el caso de “FullMetal Alchemist”, “Death Note” o “Resident Evil”, por mencionar algunas.

Son bien pocas las adaptaciones que esta compañía ha podido producir junto a equipos creativos que sepan replicar las “fórmulas” que les dieron el éxito anteriormente. La última fue la serie “One Piece”, la cual, de acuerdo con muchos fanáticos, fue fiel al material original y esto garantizó su éxito.

PUBLICIDAD

En el caso de “Avatar: The Last Airbender”, los productores tuvieron que enfrentarse a no contar con la colaboración de los creadores de la serie animada original debido a los que ellos llamaron “diferencias creativas”. Esto redujo las esperanzas de la fanaticada y puso más presión sobre Netflix.

Tomando eso en consideración, no se imaginan cuán placentero es poder decir que este proyecto ha sobrepasado las expectativas y hecho de nuestros sueños una realidad. Esta primera temporada logra cumplir con todos los factores que hacen que esta historia y sus personajes sean grandiosos. Me atrevería a decir, incluso, que Netflix podría tener en sus manos su próximo fenómeno cultural al nivel de “Stranger Things”.

Quienes no tienen referencia sobre la historia detrás de “Avatar: The Last Airbender”, este relato cuenta la historia de Aang, un niño al que el destino escogió para ser avatar, un protector y guerrero que puede controlar los cuatro elementos naturales: agua, fuego, aire y tierra. Pero un accidente lo de deja congelado en hielo durante 100 años y cuando despierta se topa con un mundo diferente y una amenaza para la que no está preparado.

Lo primero que me impresionó fueron los efectos especiales y la construcción de este nuevo mundo de fantasía. Todos los detalles e imperfecciones realistas de los cuatro reinos en esta historia están al nivel de los mejores proyectos de Hollywood. De igual forma, los poderes de los personajes que controlan los elementos se ven perfectos y no son utilizados en pocas ocasiones. Hay un festín de poderes en cada episodio. Netflix claramente separó un gran porcentaje del presupuesto para todo esto ya que el producto final es sorprendente.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la selección del elenco fue excelente. Todos los actores hacen tan buen trabajo interpretando a estos personajes de una manera tan auténtica que parece como si las caricaturas originales hubiesen pasado al mundo real, lo cual me alegró muchísimo. Tan sólo tengo una pequeña queja y es que siento que el personaje de Sokka, interpretado por Ian Ousley, debió haber tenido más momentos cómicos para que llegara a parecerse completamente a su versión original. Aparte de esto, todos los elementos del personaje se encuentran ahí.

El joven actor Gordon Cormier hace un trabajo espectacular interpretando a Aang. Desde los momentos llenos de inocencia hasta las escenas de acción demandantes, este chico trae el balance perfecto que se necesita para explorar el conflicto emocional por el cual atraviesa el Avatar. El hecho de que lo veamos crecer durante el progreso de esta serie de igual forma le añadirá un nivel sentimental a este trayecto.

Podría seguir escribiendo acerca de todos los detalles de esta serie, pero deseo que la experimenten por cuenta propia. A los fanáticos de la serieanimada original les exhorto a que dejen toda duda atrás y se adentren con confianza a este mundo que amamos y a aquellos que no saben de esta propiedad les animo a que le den la oportunidad.