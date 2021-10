Estrenando esta semana, en cines, llega la duodécima entrega de la popular franquicia de “Halloween”, “Halloween Kills”. La nueva cinta sigue a Laurie Strode enfrentándose a su peor enemigo nuevamente con la ayuda de su hija, nieta y todos los ciudadanos de Haddonfield. Además, también estrena “The Last Duel”, del aclamado director Ridley Scott; la cinta animada “Koati”, que junta a Sofía Vergara y Marc Anthony; y la cinta de drama “Bergman Island”.

Por otra parte, estrenando esta semana en las plataformas de “streaming” se encuentra la tercera temporada de la popular serie de Netflix, “You”, el documental “What happened to Brittany Murphy?”, de HBO Max, y la serie basada en la franquicia slasher “I Know What You Did Last Summer”, de Amazon Prime Video.

The Last Duel

Del director Ridley Scott (Gladiator), la entrega medieval cuenta la historia de una mujer que declara haber sido violada por el mejor amigo de su esposo. Lo que lo hace enfrentar a su amigo a un duelo a la muerte por su honor. Basada en el libro bajo el mismo nombre.

Género: Historia/Drama

Elenco: Adam Driver, Jodie Comer, Matt Damon y Ben Affleck

Estreno: Jueves en cines

Koati

La cinta animada, cuya banda sonora es del cantante Marc Antony, sigue a tres héroes inverosímiles en una aventura para evitar que la malvada serpiente coral Zaina destruya su tierra natal en la selva tropical.

Género: Animada

Elenco: Sofía Vergara, Joe Manganiello y Adriana Barraza

Estreno: Jueves en cines

Bergman Island

Cuando una pareja se retira a la isla que inspiró a Ingmar Bergman a escribir guiones para sus próximas películas, las líneas entre la realidad y la ficción comienzan a difuminarse para ambos. La cinta tuvo su estreno en el Festival de Cannes este año.

Género: Drama

Elenco: Vicky Krieps, Tim Roth y Grace Delrue

Estreno: Jueves en Fine Arts

Halloween Kills

Minutos después de los eventos de “Halloween” (2018), Laurie Strode es llevada de urgencia al hospital con heridas que ponen en peligro su vida. Mientras tanto, Michael logra escaparse de las llamas en donde lo dejaron ardiendo en el sótano de Laurie solo para continuar su persecución por ella que se vuelve aún más intensa que nunca.

Género: Horror/Suspenso

Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andi Matichak

Estreno: Preestreno jueves a partir de las 7pm y viernes en cines

You: 3ra temporada

La tercera temporada de la popular serie de Netflix sigue a Joe y Love, ahora casados y criando a su bebé. Pero, cuando Joe conoce a su vecina las cosas empiezan a complicarse en su matrimonio perfecto con una mujer que conoce todos sus trucos.

Género: Romance/Suspenso

Elenco: Penn Badgley, Victoria Pedretti y Ambyr Childers

Estreno: Viernes en Netflix

What happened to Brittany Murphy?

El documental de dos partes presenta un retrato íntimo que explora la vida, carrera y trágica muerte de la actriz Brittany Murphy.

Género: Documental

Elenco: Paige Westbrook

Estreno: Jueves en HBO Max

I Know What You Did Last Summer

Basada en la popular franquicia de slasher, la nueva serie de Prime Video sigue a un grupo de adolescentes que están siendo acechados por un misterioso asesino un año después de un accidente fatal que ocurrió en su noche de graduación.

Género: Horror/Drama

Elenco: Brianne Tju, Ezekiel Goodman y Ashley Moore

Estreno: Viernes en Amazon Prime Video