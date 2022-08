La segunda semana de agosto continúa ofreciendo una gran variedad de entretenimiento en cines y streaming. Entre ellos se encuentra ``BODIES BODIES BODIES’', una comedia de horror con la actuación de Pete Davidson. Además, “E.T. the Extra-Terrestrial” regresa a las salas de cine para celebrar sus 40 años de estreno, en esta ocasión en formato IMAX. Dale un vistazo a los nuevos lanzamientos de esta semana:

E.T. the Extra-Terrestrial

A partir de hoy se celebrarán los 40 años del estreno de E.T. y será presentado por primera vez en las salas IMAX. Después de que un gentil alienígena queda varado en la Tierra, el ser es descubierto y se hace amigo de un joven llamado Elliott.

PUBLICIDAD

Género: Familiar / SciFi

Elenco: Henry Thomas / Drew Barrymore / Peter Coyote

Estreno: Disponible jueves en salas IMAX.

BODIES BODIES BODIES

Cuando un grupo de ricos de 20 y tantos planea una fiesta en una mansión familiar remota, un juego sale mal en esta mirada fresca y divertida sobre traiciones, amigos falsos y una fiesta que salió muy, muy mal.

Género: Comedia / Horror / Suspenso

Elenco: Lee pace / Amandla Stenberg / Pete Davidson

Estreno: Disponible jueves en cines.

Mack & Rita

Una mujer de unos 30 años es alcanzada por un rayo y se despierta como una mujer de 65 años, que no es como ella se imaginaba.

Género: Comedia

Elenco: Elizabeth Lail / Wendie Malick / Diane Keaton

Estreno: Disponible jueves en Fine Arts.

Inu-Oh

Nacido en una familia estimada, Inu-oh sufre una antigua maldición que lo ha dejado al margen de la sociedad. Cuando conoce al músico ciego Tomona, un joven sacerdote biwa atormentado por su pasado, Inu-oh descubre una cautivadora habilidad para bailar.

Género: Animación / Musical / Fantasia

Elenco: Avu-chan / Mirai Moriyama / Tasuku Emoto

Estreno: Disponible jueves en cines.

FALL

Las mejores amigas Becky y Hunter se encuentran en la cima de una torre de radio de 2,000 pies.

Género: Suspenso

Elenco: Grace Fulton / Virginia Gardner / Jeffrey Dean Morgan

Estreno: Disponible jueves en cines.

Day Shift

Un obrero que trabaja duro y que solo quiere darle una buena vida a su ingeniosa hija de 8 años. Su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el Valle de San Fernando es una fachada para su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros.

PUBLICIDAD

Género: Acción / Comedia / Fantasía

Elenco: Jamie Foxx / Dave Franco / Snoop Dogg

Estreno: Disponible viernes en Netflix.

13: The Musical

Después del divorcio de sus padres, Evan Goldman se muda de Nueva York a la pequeña ciudad de Indiana. A medida que se acerca su decimotercer cumpleaños, debe dominar los complejos círculos sociales de su nueva escuela y ganar amigos convirtiendo su Bar Mitzvah en la fiesta más genial de la historia.

Género: Drama/Musical/Comedia

Elenco: Josh Peck/ Rhea Perlman/ Debra Messing

Estreno: Disponible viernes en Netflix.

I Am Groot

Una serie de cortos protagonizados por Groot junto con varios personajes nuevos e inusuales.

Género: Animación / Acción

Elenco: Vin Diesel / Bradley Cooper

Estreno: Disponible ya en Disney+.

Five Days at Memorial

Los médicos y las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva Orleans se esfuerzan por tratar a los pacientes durante el huracán Katrina cuando las instalaciones no tienen electricidad durante 5 días.

Género: Drama

Elenco: Vera Farmiga / Robert Pine / Molly Hager

Estreno: Disponible viernes en Apple TV+.

Locke & Key (Season 3)

En la temporada 3, se nos presenta una llave de viaje en el tiempo con algunas limitaciones muy importantes y una bola de nieve con tecnología clave con el potencial de atrapar a las víctimas indefinidamente. Como siempre, estas llaves “susurran” a la familia Locke cuando sea el momento adecuado para que aparezcan.

Género: Drama/Fantasía/Horror

Elenco: Emilia Jones/ Aron Eli Coleite/ Meredith Averill

Estreno: Disponible ya en Netflix.

PUBLICIDAD

Never Have I Ever (Season 3)

En la temporada 3 de Never Have I Ever, la adolescente india estadounidense Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continúa lidiando con las presiones cotidianas de la escuela secundaria y el drama en casa, al tiempo que navega por nuevas relaciones románticas.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Maitreyi Ramakrishnan/ Poorna Jagannathan/ Darren Barnet

Estreno: Disponible viernes en Netflix.