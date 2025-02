Con el estreno hoy de “Captain America: Brave New World” entramos al final de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mucho ha pasado desde que Steve Roger le cedió a Sam Wilson su escudo como Capitán América y entre los cambios, temenos que el general Thaddeus Ross es elegido presidente de los Estados Unidos y una de sus primeras movidas es hacerle un acercamiento al nuevo Capitán para que le dé la mano: “Trabaja conmigo Sam. Le demostraremos al mundo una major manera de hacer las cosas”.

Se trata de una posibilidad peligrosa: superhéroes trabajando para el gobierno. Pero Ross asegura que ha cambiado desde sus días persiguiendo a Hulk y era un tipo malvado. Sam es advertido, pero sigue la corriente: “Tengo mis ojos bien abiertos”.

PUBLICIDAD

Esa es la premisa de la nueva entrega de Marvel que llega a las salas de cine.

¿Qué debes saber sobre esta nueva película? Te contamos.

El escudo está en buenas manos

Sam Wilson, conocido también como Falcon, hizo su debut en el MCU en la película de 2014 “Captain America: The Winter Soldier”. Tiempo después, en las escenas finales de “Avengers: Endgame”, los fans fueron testigos de un momento memorable: un anciano Steve Rogers le entrega el icónico escudo de Captain America a un joven Wilson, quien se muestra algo reacio a continuar ese valioso legado.

La serie “The Falcon and the Winter Soldier”, estrenada en 2021, comienza seis meses después de los acontecimientos de “Endgame” y encuentra a Wilson en un “mano a mano” con Bucky Barnes/The Winter Soldier, mientras va en camino a probarse a sí mismo en el nuevo rol que Steve Rogers le asignó. Finalmente, Wilson asume oficialmente el legado del Capitán América. Ahora en el nuevo film, la vara está aún más alta, pero no hay duda de que el escudo está en manos de quien debe estar.

Harrison Ford llega al MCU

En la nueva película, el camino de Wilson se cruza con el del recientemente designado presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford. Esta incorporación al MCU quedó revelada en el tráiler del film y se explora aún más en un nuevo contenido adicional, con la participación de los protagonistas y el productor ejecutivo Kevin Feige. “Fue muy interesante ver cómo esculpía un personaje en un mundo tan grande. Fue una lección invaluable”, dijo Mackie en referencia a la participación de Ford.

PUBLICIDAD

Un elenco que sigue expandiéndose

El MCU sigue su continua expansión con personajes interpretados por un grupo de actores que se lucen en esta nueva entrega. El elenco conformado por Danny Ramírez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Giancarlo Esposito, Liv Tyler y Tim Blake Nelson, da vida a nuevos y antiguos personajes que enriquecen aún más el universo de la franquicia con una mayor profundidad en sus historias.

Todo lo que aman los fans de Marvel

Como señaló Mackie, las audiencias disfrutarán especialmente de esta historia de la “vieja escuela de Marvel”. Con una fuerte impronta de acción, mucha intriga política y personajes carismáticos, “Captain America: Brave New World” trae todo lo que los fans aman de Marvel y más.