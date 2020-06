Miami. La cadena de televisión hispana Univision anunció este martes sus planes de programación para el segundo semestre de este año y 2021, con una reforzada apuesta por las telenovelas y las producciones turcas, más la confianza en que las transmisiones deportivas y las ceremonias de premios retornarán a la mayor brevedad.

En una presentación digital, que comenzó con una participación especial de Pitbull, quien cantó su éxito "I Believe That We Will Win", el presidente de Univision, Vince Sadusky, detalló lo que vendrá en pantalla desde Newsport, el principal edificio de la cadena en la ciudad estadounidense de Miami.

El ejecutivo estuvo acompañado de los líderes de su departamento de noticias, los reconocidos periodistas Jorge Ramos e Ilia Calderón.

PUBLICIDAD

Sadusky recordó que el consumidor latino "representa casi 20 por ciento de la población total de Estados Unidos y que Univision no solo es la quinta cadena de televisión del país", sino que es además "la más confiable".

"Hoy en día, 82 por ciento de los hispanos hablan español y 92 por ciento de nuestra audiencia ve contenido en vivo", informó Steve Mandala, presidente de Ventas de Publicidad y Mercado, al presentar los planes de programación de Univisión y su cadena hermana Unimás.

Plato fuerte de novela

El plato principal de esa estrategia seguirán siendo las telenovelas, anunció Univision.

Para el horario estelar, Jessica Rodríguez, presidenta de Entretenimiento de la cadena, anunció ocho nuevas producciones, entre las que hay solo cuatro con guion original.

Dos serán adaptaciones de telenovelas turcas: "Imperio de mentiras", protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, y una versión de "Kara Para Ask" que fue transmitida en algunos países latinoamericanos con el nombre de "Amor de contrabando".

Por su parte, el galán Gabriel Soto fue anunciado como el protagonista de "Te acuerdas de mí", una versión de la novela turca "Gecenin Kraliçesi", que fue traducida al español como "La reina de la noche" y "Selin un amor inolvidable".

La cadena transmitirá también la telenovela "Ask-i Memnu" con el título de "Amor prohibido".

Otros "remakes" son "Si nos dejan", producida por Carlos Bardasano, escrita por Leonardo Padrón (“Amar a muerte”, "Rubí") y una nueva versión de "Mirada de mujer"; además de "Quererlo todo", la versión mexicana de una telenovela argentina que tiene como estrellas a Michelle Renaud y Danilo Carrera en su primer trabajo juntos desde que son pareja.

PUBLICIDAD

Univision anunció además que intentará capturar al público con la Telenovela brasileña "Dulce Ambición" de la cadena Globo.

Para Unimás, la cadena ha guardado también las telenovelas turcas "Madre" y "Las mil y una noches".

Las únicas telenovelas originales dentro del formato dramático serán "Vencer el desamor", que se enfoca en la vida de tres mujeres de diferentes edades y madres solteras, además de la comedia "La mexicana y el güero", protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

También "¿Qué pasa con mi familia?", producida por Juan Osorio, quien estuvo a cargo de los éxitos "Mi marido tiene familia", "Mi marido tiene más familia" y "El amor nunca se equivoca", la primera telenovela encabezada por una pareja gay.

Programas en vivo

En cuanto a la programación en vivo, Univision anunció los programas "Latin GRAMMY® honra" e "Íconos de la Música", que se enfocarán en la vida y carrera de artistas musicales famosos.

Además, llegará la primera temporada en Estados Unidos del exitoso formato "Tu cara me suena" y nuevas temporadas de "Nuestra belleza latina", "Pequeños Gigantes" y "Mira Quién Baila".

En Unimás se mantendrá la versión de la TV hispana de "Enamorándonos" y la primera temporada de "Guerreros 2020".

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Univision Deportes, puso de manifiesto su confianza en que se mantendrán los calendarios de los eventos deportivos y anunció la transmisión de la Copa Oro de Concacaf, con equipos de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

También la Eurocopa de la UEFA y las eliminatorias de la FIFA para el Mundial de Qatar de los equipos de la Concacaf y Europa.

PUBLICIDAD

Asimismo, Univision, que ya había informado de un extenso plan para cubrir las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, decidió extender la cobertura periodística a las redes.

"La compañía está llegando a más de 20 millones de usuarios al mes, más del doble con relación al año anterior, y casi la mitad son exclusivos a las marcas digitales de Univision”, explicó Mandala.

Específicamente, anunció para las redes los programas noticiosos “En un minuto”; “Cafe Dato”, un corto análisis de lo más importante que sucede en el país y el mundo; y “Q&A”, un programa semanal en Facebook Live en el que la audiencia de Univision puede hacer preguntas y hablar de sus inquietudes con expertos.