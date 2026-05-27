La cadena Univision continúa apostando a los grandes regresos en su programación. Tras el reciente anuncio del retorno de figuras icónicas como Don Francisco, ahora se confirmó el esperado regreso de la comunicadora dominicana Charytín Goyco a la pantalla de la cadena hispana.

El anuncio se realizó durante la transmisión del programa matutino Despierta América, donde el conductor Raúl González adelantó una “bomba” que generó gran expectativa entre los televidentes.

“Con su emoción, elegancia y carisma conquistó nuestra audiencia. El estilo único de ‘La rubia de América’ vuelve a brillar. Charytín regresa a su casa. Muy pronto por Univision”, informó la cadena como parte del anuncio oficial.

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La noticia también fue compartida en otros espacios de la cadena, como el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde la presentadora Chiquibaby adelantó que esta semana se ofrecerían más detalles sobre el regreso de la artista a la televisora.

Hasta el momento, Univision no ha revelado cuál será el formato del proyecto, por lo que no se ha confirmado si Charytín tendrá un nuevo programa propio o si se integrará a alguna de las producciones ya existentes.

El anuncio ha generado gran expectativa entre el público, que celebra el regreso de una de las figuras más queridas de la televisión hispana.

Este 2026 se ha convertido en un año marcado por los regresos televisivos. Además de Charytín, Don Francisco también volverá a Univision con una nueva serie de entrevistas a destacadas figuras del mundo hispano, en un formato que combinará conversación íntima con grandes momentos televisivos.